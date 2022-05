Podijeli:







Izvor: N1

U emisiji Tajne svemira, naše Tee Blažević, gostovali su astrofizičar Vibor Jelić i astronom Ante Radonić. Govorili su o crnim rupama, krvavom mjesecu te su odgovarali na pitanja gledatelja.

Najprije su govorili o prvoj objavljenoj fotografiji supermasivne crne rupe u središtu naše galaksije:

“Ovo je drugi slučaj da je snimljena, možemo reći silueta, jedne supermasivne crne rupe. Kao što znamo, 2019. je obajvljena prva slika, tada smo vidjeli tu supermasivnu crnu rupu u udaljenoj galaksiji, to je daleko veća galaksija od naše i znali smo da je teže snimiti supermasivnu crnu rupu u našoj galaksiji, Mliječnoj stazi. To je zato što je ona puno manja. Ona jest 1.500 puta manje mase, 1.500 puta je manji promjer horizonta događaja, ona je doduše 2.000 puta bliže nama, ali okolo nje imate puno plina i prašine i bilo je teško napraviti takvo istraživanje da biste dobili sliku. Ovo sve je snimljeno prije više od 4 godine i trebale su godine da se cijeli materijal obradi”, objasnio je Radonić.

Dodao je i kako supermasivna crna rupa stvara električnu energiju te da se u području oko nje nalazi jako usijani materijal.

“Ova naša crna rupa, koje se ne smijemo bojati, je jako mirna i guta jako malo stvari. Ništa se posebno ne događa, ali imamo taj vrući ionizirani plin koji kruži s ostalim materijalom oko crne rupe. Zbog njegove visoke temperature on stvara određeno zračenje. Ovo što vidimo nisu prave boje, to je snimljeno u području radiovalova, to nije ono svjetlo koje mi vidimo i moramo to obojati. Da biste sve to obradili trebate superračunalo, to je višegodišnji posao”, dodaje Radonić.

Objasnio je i kako smo za postojanje te naše supermasivne crne rupe znali i prije jer su znanstvenici snimili zvijezde u njezinoj blizini i po njihovoj brzini se vidjelo da postoji nešto što ne vidimo, ali ima veliku masu.

“Ta crna rupa ima preko 4 milijuna puta veću masu od našeg Sunca. Ona snimljena 2019. godine ima 16,5 milijardi puta veću masu od Sunca”, dodao je.

“Ovo što čujemo nije stvaran zvuk crne rupe”

U nastavku je govorio Jelić:

“Radi se definitvno o velikom otkriću. Pogotovo jer kada je prvi put otkriveno postojanje crne rupe, uopće nisu znali da je taj signal povezan s crnom rupom u Mliječnoj stazi i nitko tada nije vjerovao da će trebati proći toliko godina da napravimo ovu prvu sliku. Ako imate sliku koja se konstantno mijenja izazov je napraviti jednu stabilnu sliku.

Ja bih rekao da o crnim rupama znamo dosta, ali isto tako postoje mnoge nespoznanice koje treba nastaviti istraživati. Crne rupe su singulariteti, Einstein je opisao kako se crne rupe ponašaju, ali malo pomalo učimo sve više o crnim rupama. Donedavno je veliko pitanje bilo kako nastaju supermasivne crne rupe i nedavnim otkrićem gravitacijskih valova smo pokazali da se dvije crne rupe mogu spojiti i stvoriti jednu veću. To je dokazalo teoriju da je u početku postojalo puno malih crnih rupa i da su se spojile u veće”, veli.

Radonić je dodao i da su one toliko komplicirane da ih se potpuno može objasniti samo matematičkim formulama, ali da ih ni tad ne možemo potpuno shvatiti.

U nastavku emisije govorili su o zvuku crne rupe koji je objavljen. Prvi je govorio Radonić:

“Naravno, nije to tako kao što mi slušamo, to je sve na neki način malo namješteno. Oni su u području oko supermasivne crne rupe snimili neke turbulencije i željeli su to pokazati. Prvo su vidjeli kolika je frekvencija u tim zvukovima unutar crne rupe, to su povećali, odnosno snizili za 57 oktava. Oni su taj zvuk modificirali kako bismo ga mi mogli slušati. Taj zvuk koji smo slušali ne znači da je to taj stvarni zvuk, ali željeli su pokazati da u tom vrućem materijalu, koji okružuje crnu rupu, ima određenih strujanja i u njima valova. Ovo što čujemo nije stvaran zvuk”, kaže.

“Svemir je izuzetno tiho mjesto”

Je li onda svemir tiho mjesto ili nije?

“Ja bih rekao da je svemir izuzetno tiho mjesto jer svemir je praktički prazan, a zvuk je val koji mora imati medij kojim se prenosi. Ako se vi nađete na nasumičnom mjestu u svemiru, nećete čuti apsolutno ništa. Ovo je samo jedan način da dočaramo valove kompresije materije oko crne rupe da lakše dočaramo kako bi zvučali ako ih pomaknemo na frekvenciju koju mi možemo čuti”, objasnio je Jelić.

Dodao je i kako misli da nema razloga za strah od crnih rupa:

“Naziv možda je strašan i to je krivi koncept da one usisavaju, ne usisvaju nego je prostor oko njih jako zakrivljen i isto tako treba znati da crne rupe djeluju na okolnu materiju samo putem gravitacije, a to je relativno slaba sila i što ste dalje utjecaj gravitacije pada. Ova crna rupa u središtu naše galaksije apsolutno nikako ne djeluje na Sunčev sustav i nas koji smo jako daleko”, rekao je.

Radonić je odgovorio i na pitanje što bi se dogodilo kada bi čovjek padao prema crnoj rupi:

“Kod približavanja crnoj rupi, toliko je velika razlika između gravitacije tamo gdje su vam noge i glava da bi se čovjek rategnuo poput špagete. Kod supermasivne crne rupe je drugačije, tamo vas ne bi tako rastegnulo. Ali kada je nešto tako blizu te sile su takve da žele objekt rastrgati”, rekao je.

Govorili su i o nebeskom spektaklu koji nas očekuje u ponedjeljak – krvavom mjesecu.

“Ako ljudi ujutro vide krvavi mjesec, neka se ne prestraše. Kad mjesec počne ulaziti u pousjenu Zemlje to se ne vidi, ali čim počne ulaziti u sjenu, to ćemo moći vidjeti golim okom i to će se dogoditi u ponedjeljak u 4 ujutro. Vidjet ćemo dobar dio početka te pomrčine. Zašto je mjesec crven? Zato jer ipak nešto svjetlosti dođe, a crvena boja ima veću valnu duljinu i probija se”, rekao je.

Postoje li bijele rupe?

Odgovarali su i na pitanja gledatelja, najprije kako je moguće istovremeno na nebu vidjeti i Sunce i Mjesec:

“Normalno je da u isto vrijeme na nebu vidimo i mjesec i sunce. Mjesec obiđe oko Zemlje za oko 29,5 dana. Kako Mjesec putuje oko Zemlje, naravno da će se naći i prividno blizu Suncu. Ako je prividno blizu Suncu njegov srp je jako uzak i izgubi se u blještavilu Sunca. Ako je pun Mjesec onda znači da je na suprotnoj strani od Sunca”, kaže Radonić.

Postoje li i bijele rupe?

“Teorijski postoje i bijele rupe. One bi konceptualno bile suprotno od crne rupe. Ako crne rupe privlače i sve što uđe ne može pobjeći van, bijela rupa bi bila obrnuto. Vi ne možete ući u bijelu rupu, ali sve što je unutra, izlazi van. Međutim, danas nema nikakvih dokaza da postoje”, kaže Jelić.

Ima li opasnosti da nas pogodi asteroid Apophis 2029. godine?

“Neko vrijeme postojala je mala vjerojatnoća da bi Apophis mogao biti opasnost, ali prošle godine otklonjena je svaka sumnja. On će proći strahovito blizu i zato se njegova putanja pomno prati. On će se teoretski moći i golim okom videti iz nekih dijelova zemlje”.

Jelić je odogovorio i kako misli da će tehnologija toliko napredovati da će se na Mars moći poslati roboti koji bi analizirali tlo i otkrili ima li tamo života i je li ga ikad bilo. A što misli, jesmo li sami u svemiru?

“Vjerujem da postoji neki planet u sunčevom sustavu na kojem postoje neki oblici života. Ali svemir je toliko velik da je lako moguće da negjde postoji planet s kompliciranijim oblicima života, čak i sličnim nama”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.