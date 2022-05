Stručnjaci o Milanovićevoj izjavi o ukidanju Ustavnog suda: Ta ideja je opasna

Podijeli:







Izvor: N1

Ustavni sud proglasio je jučer neustavnim pitanja Mostovih referendumskih inicijativa. Odluka je izazvala burne reakcije u Mostu iz kojeg je poručeno da je "Ustavni sud marioneta HDZ-a", a još žešća bila je reakcija predsjednika Republike Zorana Milanovića koji je poručio da je Ustavni sud i ovime dokazao da ga treba ukinuti.

“Ovo što je danas deset sudaca napravilo je državni udar, taj sud treba ukinuti i to referendumom da vide što je volja građana. Referendum o izmjenama Ustava ne može biti neustavan. Oni su se drznuli provjeravati mentalno stanje 400 tisuća građana. Ovo je strašno što se dogodilo, to je gaženje Ustava koji sam i ja pisao. … Da građani potpišu i da se Ustavni sud ukine, to se ima poštivati”, rekao je predsjednik pa dodao kako je “taj organ postao opasnost”.

Ustavni je sud, zaključio je, pogazio Ustav te ga uništava, a to je ozbiljna stvar. Ništa manje ozbiljan nije ni njegov prijedlog o jednostavnom ukidanju Ustavnog suda referendumom. Stručnjaci nisu sigurni da je predsjednik u pravu.

“Opasna je, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu koja je uopće uloga Ustavnog suda. Tijelo je to koje odlučuje je li određeni zakon, koji se donosi, protivan Ustavu. Kad je u pitanju predsjednik države, tijelo je to koje odlučuje je li on povrijedio Ustav na bilo koji način. Kod nas, Ustavni sud odlučuje i o ustavnim tužbama, tijelo je to koje može ukinuti i odluku drugog specijaliziranog suda. Također, odlučuje o zakonitosti izbora i državnih referenduma”, objasnio je Večernjem listu profesor ustavnog prava s Pravnog fakulteta u Osijeku Mato Palić koji smatra i da je Ustavni sud previše važan da bi se, zbog nezadovoljstva jednom odlukom, olako pozivalo na njegovo ukidanje.

Na pitanje kako bi se uopće moglo ukinuti Ustavni sud, PAlić kaže: “Ako je to ideja predsjednika, upravo on i jest osoba koja može predložiti promjenu Ustava, kojom bi se iz njega maknuo Ustavni sud. Ako misli da je to dobra ideja, neka napiše prijedlog i uputi ga u proceduru Hrvatskom saboru.” Sličnih je ideja bilo i ranije, ali nikad nije došlo do njihove realizacije, kaže Palić i objašnjava da ne može biti vladavine prava i poštivanja ustavnosti i zakonitosti ako neće biti institucija koje će to kontrolirati.

Slično misli i ustavni stručnjak Branko Smerdl sa zagrebačkog Pravnog fakulteta.

“Ustavni je sud nužan i potreban jer narodna volja mora biti ograničena Ustavom. Milanović je s tim svojim odnosom prema institucijama nanio puno štete shvaćanju i razumijevanju što je to demokratski sustav i društvo. Primjerice, on je baratao floskulama poput ‘400 tisuća ljudi tražilo je referendum’, u redu, ali na drugoj je strani dva i pol milijuna ljudi koji su izabrali Sabor. Ustavni sud koji ograničava vladara protivan je primitivnoj ideji što je vlast, kao što je sama ideja demokracije protivna primitivnoj ideji da je ideja vlasti vlast jačega”, kaže Smerdl i dodaje kako se korist kontrole najbolje vidi u situacijama kad se veleizdajnicima proglašava svakoga tko se suprotstavi.

“Ustavno pravo je suvremena antropologija, to nije čitanje Ustava, kao što misli predsjednik, to je interdisciplinarna znanost o tome kako se ljudsko ponašanje može regulirati na najvišim razinama, jer na njima nema logike po kojoj se moramo pokoravati propisima. Zato je ideja da one institucije koje smetaju, treba maknuti, vrlo loša. Milanović je naprosto i negirao da je polovicu ustavnih sudaca on sam imenovao. Pa tu je i njegov stranački kolega Josip Leko”, zaključuje Smerdel.

