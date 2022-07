Stručnjaci: Nije pitanje hoće li se recesija dogoditi nego kada

Podijeli:







Izvor: N1

Recesija je riječ koju nismo čuli više od desetljeća, a sada u nekoliko mjeseci događa se hiperinflacija u Europi i Hrvatskoj i strah od nestašica i čini se da više nije pitanje hoće li se dogoditi, već kada.

Što to zapravo znači? Reporteri Dnevnika Nove TV razgovarali su s građanima.

Što je recesija? Građani koje smo susreli i to upitali uglavnom ne znaju odgovor no predosjećaju kako je riječ o nečemu lošem. “Ma nemam pojmanešto bi to trebalo biti loše, jel, da se ne može ništa kupiti”, kazala je Eleonora. Iako baš točno ne znaju što je, kad čuju riječ recesija nije im dobro.

Recesija dolazi do latinskog izraza recessio što u prijevodu znači pad. Pad gospodarske aktivnosti zemlje. U recesiji ljudi kupuju samo ono što im je najpotrebnije. Što znači da pada potrošnja pada proizvodnja, a lančana reakcija toga može biti porast nezaposlenosti.

Ponavlja se u razdobljima od nekoliko godina, obično započinje u jednoj zemlji i treba joj određen broj mjeseci da se preseli u druge.

“Kada osjetimo da će nam biti loše onda prestanemo trošiti, počnemo štedjeti i onda počne recesija, odnosno pad koji uglavnom pada ispod prirodne stope rasta i kad dovoljno padnemo opet počinjemo vjerovati da ćemo rasti, to su ekonomski ciklusi”, objašnjava stručnjak za krizni menadžment Danko Sučević.

A podaci pokazuju da na svjetskoj burzi padaju cijene četiri glavna građevinska materijala. Katarina Špiljak iz zagrebačke građevinske tvrtke kažu da pomno prate situaciju.

“Činjenica je da je betonsko željezo u padu, ali činjenica je da je sve što je od nafte u porastu. Svi pratimo događaje na svjetskom tržištu i nitko od nas ne može reći sa sigurnošću što nas čeka na jesen”, tvrdi.

Stručnjaci predviđaju – stiže nam recesija. Profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski objašnjava kako bi ona mogla izgledati.

“Podaci ukazuju na ispuhivanje mjehura na robnim burzama, govore u prilog da će jednostavno šanse za recesiju biti uvećane i najgori scenariji koje može biti je stagflacija, istovremeno velika nezaposlenost i recesija uz visoke cijene”, tvrdi.

Posljednja svjetska recesija bila je ne baš toliko davne 2008. godine. A 14 godina poslije, čini se, sličan nam scenarij kuca na vrata.

