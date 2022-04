Podijeli:







Nacionalni stožer civilne zaštite na konferenciji za novinare izvijestio je o ublažavanju gotovo svih epidemioloških mjera uvedenih radi suzbijanja epidemije covida-19. Na snazi su ostale samo dvije mjere.

Ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, na početku je pressice rekao da je epidemiološka slika u Hrvatskoj znatno povoljnija nego krajem prošle i početkom ove godine, a posljedice bolesti covid-19 više nemaju značajniji utjecaj te da zdravstveni sustav više nije opterećen, kao prije nekoliko mjeseci.

“S obzirom na ovakve podatke, Stožer je već tjedan dana u zasjedanju i pripremili smo odluke kojima se ukida najveći dio uvedenih epidemioloških mjera, s tim da bi ostala obveza korištenja maski, za neke kategorije ljudi dok bi se nekim kategorijama preporučilo nošenje maski”, rekao je Božinović.

Ukidanje mjera omogućava povoljna epidemiološka situacija, a nošenje maski se propisuje kao mjera samo u okolnostima koje su ocijenjene kao okolnosti visokog rizika, dok se u okolnostima nižeg rizika daje samo kao preporuka. Maske će biti obvezne u zdravstvenom sustavu i u zdravstvenim ustanovama, i kod djelatnika i kod osoba koje u takve ustanove dolaze te kod zaposlenika ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom, rekao je Božinović.

Korištenje maski ovisit će o individualnoj procjeni i odgovornosti pojedinca, a ne o nadziranju i zapriječenim sankcijama, rekao je Božinović.

Odluke stupaju na snagu sutra u ponoć

Druga je odluka o privremenom ograničavanju prelaska granice, rekao je ministar. “U odnosu na staru odluku, najvažnija promjena je da više nema zabrane ulaska u RH bez obzira iz kojih zemalja i iz kojeg razloga se dolazi”, rekao je Božinović, dodavši da državljani Europske unije za ulazak neće trebati covid-potvrdu, dok će je ostali državljani pri ulasku u Hrvatsku trebati pokazati.

Odluke stupaju na snagu 9. travnja u ponoć.

“Praktički, od sutra u ponoć stavljamo izvan snage gotovo sve odluke Stožera koje se tiču svih dosadašnjih ograničenja, ostaje samo obveza korištenja maski za zaposlenike i korisnike u zdravstvenom i sustavu socijalne skrbi koje pružaju usluge smještaja i skrbi, kao i za posjetitelje”, rekao je Božinović.

Što se tiče covid-potvrda na nacionalnoj razini mogu se koristiti samo u zdravstvenom sustavu i kad je u pitanju smještaj u socijali, ali o tome će donijeti odluke nadležni ministri za sektore zdravstva i socijale, rekao je Božinović.

Beroš: Došao je i taj dan

“Došao je i taj dan, i to vrlo simbolično na Svjetski dan zdravlja, koji obilježavamo 7. travnja svake godine”, rekao je ministar zdravstva, Vili Beroš, dodavši da je odluka odraz aktualnog trenutka i da se sve uzelo u obzir.

“Usmjereni smo i prema jeseni i opreza nikad dosta. Redukcija mjera je vrlo dobrodošla, ali pratit ćemo sve relevantne epidemiološke parametre”, rekao je Beroš.

“I dalje svjedočimo padu broja zaposlenika u bolnicama. Danas je hospitaliziran 591, pet manje nego jučer”, rekao je Beroš.

Želim posebno naglasiti da nitko ne smije smatrati da je ovime pandemija gotova, ona je još uvijek oko nas. Poglavito stariji i imunokompromitirani sugrađani i dalje se moraju paziti, rekao je Beroš.

Popuštanje mjera zbog 4 osnovna elementa

Imamo mogućnost na temelju parametara koje pratimo već duže vrijeme popustiti epidemiološke mjere u Republici Hrvatskoj, to temeljimo na 4 osnovna elementa: poboljšanje epidemiološke situacije, pada nam broj oboljelih i hospitaliziranih, imamo situaciju s time da smo više od 70 posto odrasle populacije cijepili makar jednom dozom i imamo od nove godine do danas oko 600.000 zaraženih omikronom, to je jedan značajan dio populacije koji je bilo cijepljenjem ili na prirodan način stekao imunost, a i bitan faktor je da nam dolazi toplije vrijeme, bit ćemo na otvorenom i manje će se aerosolom moći prenositi i ova respiratorna infekcija i druge. Pratili smo situaciju u drugim zemljama i šire, koji imaju i rekordne brojke, a popuštaju mjere, rekao je šef HZJZ-a, Krunoslav Capak.

Ako gledamo s kliničke strane, već mjesec dana imamo stabilnu situaciju, gdje se ne povećava broj hospitaliziranih. Moramo biti oprezni, jer u bolnici obično budu stariji i s komorbiditetima. Čini se da bi, barem u našem području, situacija mogla ostati stabilna do jeseni. Omikron je praktički zauzeo Europu, a klinički se ne razlikuju ni njegove varijante. Moramo na vrijeme razmišljati da će brzo doći jesen i da dotad moramo sve pripremiti da bismo se mogli u zimskom razdodblju uspješno nositi s eventualnim povećanjem, rekla je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti, Alemka Markotić, dodavši da je situacija zasad dobra, ali da je za starije i imunokompromitirane osobe i dalje važno čuvati se.

Gdje će sve maske ipak biti obavezne?

Mi smo kazali koje su to situacije u kojima će nošenje maski biti obavezne. Sve drugo su preporuke. Mislim da je svakom našem građaninu potpuno jasno kada je dobro nositi masku za lice. Jedno je obaveza, drugo preporuka. Preporuka je za sve situacije gdje su gužve – javni prijevoz, veća okupljanja… Na sljedećoj konferenciji netko će imati masku, netko neće. Onaj tko ima masku, zna zašto je nosi. Onaj koji neće nositi masku, to nije stvar sankcioniranja ili obveze. Došlo je vrijeme da svatko, kad ne govorimo o najrizičnijim skupinama, izvrši vlastitu procjenu, rekao je ministar Božinović.

Capaka su pitali razmišlja li se o ukidanju mjere samoizolacije. “Vrlo su rijetke zemlje koje su ukinule samoizolaciju za bliske kontakte. Mi jesmo razgovarali o tome, nema više obveze da djeca u školi, ako u jednom razredu dijete postane pozitivno, idu u samoizolaciju”, rekao je Capak.

Dok god je virus oko nas, bit će potrebe za testiranjem, rekao je ministar Beroš.

