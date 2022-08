Podijeli:







Izvor: Pixabay / Ilustracija

Predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna gostovala je u Novom danu i komentirala zahtjeve umirovljenika koje planiraju uputiti Vladi.

Fortuna je rekla da će danas objaviti otvoreno pismo Vladi u kojemu će navesti koja su očekivanja umirovljenika te obrazloženje zašto traže ispunjenje svojih zahtjeva.

“Umirovljenici nikada nisu bili u ovako izuzetno teškoj situaciji. Nama je jasno zbog čega je to, ali umirovljenici su u ovom trenutku najugroženija kategorija. Preko 75 posto umirovljenika živi ispod linije siromaštva, koja sada iznosi 3.200 kuna, a prosječna je mirovina 2.707 kuna. Našim umirovljenicima ovu jesen i zimu predstoji glad”, rekla je Fortuna.

Dodala je da je Hrvatska na dnu ljestvice kad su u pitanju umirovljenici te da se nada da će Vlada i premijer Andrej Plenković, za kojeg je rekla da je dosad imao sluha za njihove probleme, nastaviti pomagati umirovljenicima.

Govorila je i o usklađivanju mirovina, dodavši da će biti obuhvaćeno oko 700.000 umirovljenika te da ono iznosi 167 kuna. “Dakle, to je jedno od najvećih usklađivanja dosad, ali to je i daljed 167 kuna u odnosu na povećanje mirovine. Ako o tome govorimo, jasno je da je to opet situacija koja je nemoguća za naše umirovljenike”, rekla je Fortuna.

Umirovljenici, kaže, žive od akcije do akcije. “Žive od tržnice, gdje dođu pred kraj radnog vremena i kupe ono što mogu po nižim cijenama. Za njih je i dosad sve bilo vrlo teško, ali nakon ovoga što sad čujemo, neće biti moguće. Oni su prvi koji plate sve račune, oni su vrlo odgovorni i naprave sve što treba napraviti, a sad mi trebamo pružiti našim umirovljenicima ono što im treba”, rekla je Fortuna.

Objasnila je da u zahtjevima traže novi jednokratni dodatak, kao što je bio onaj za covid, ali da su sada obuhvaćeni umirovljenici koji primaju do 4200 kuna mirovine. Traže da oni koji imaju mirovinu do 1700 kuna dobiju 1200 kuna dodatka, a oni koji imaju od 1700 do 2200 dobiju 900 kuna. Umirovljenici koji primaju od 2200 do 3200 traže da dobiju dodatak od 600 kuna, a oni od 3200 do 4200 da dobiju 400 kuna jednokratnog dodatka.

“Tražimo usklađivanje mirovina i do 100 posto po kriterijima, i tražimo vaučere koji će dobiti korisnici nacionalne naknade i minimalne naknade. Nama su s minimalnim prihodima ostali svi oni do 4000 kuna. Mi tu tražimo da oni koji primaju do 1500 kuna vaučer bude na 400 kuna i to je mjesečno. To je kap u moru u odnosu na mirovine koje sam rekla i cijene energenata koje očekujemo, plus komunalije. I sa svim ovim, gdje očekujemo da će Vlada na to pozitivno reagirati, i sa svime će oni i dalje teško živjeti, ali ipak će preživljavati”, rekla je Fortuna.

“Neka vide da je to trenutak u kojem se mora reagirati. Nismo ni mi neki koji ćemo tražiti nešto izvan mogućega, ali ovo mora biti moguće”, dodala je.

