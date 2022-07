Što se zasad zna o budućem ministru financija Marku Primorcu?

Podijeli:







Izvor: Josip Regovic/PIXSELL

Kao nasljednik ministra Zdravka Marića spominje se Marko Primorac. Tko je on?

Prvo što je Andrej Plenković istaknuo kao vrlinu novog ministra, njegove su godine.

“Otprilike bi mogli reći – već ionako mlade ministre gospodarstva zamjenjujemo s još mlađima. Dakle, Primorac je 84. godište, Filipović je 84. godište., još jedan profesor s Ekonomskog fakulteta, izvanredni profesor na Katedri za financije”, rekao je premijer.

Što o budućem ministru kaže oporba?

Ako se pita oporbu, Primorčeva mladost i radno iskustvo isključivo na fakultetu, u ovom slučaju nisu prednost.

“Ministar financija je jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija osoba u hrvatskom društvu, a nama stari odlazi, a dolazi novi sa upitnim iskustvom za kojeg uopće ne znamo kakvu ekonomsku politiku planira voditi”, kaže predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

“Osobno poznajem gospodina Primorca, zajedno smo i studirali, tako da, sigurno je teorijski potkovan, a sad, da li će se snaći u svemu tome i voditi tako jedan resor važan u Vladi RH u situaciji u situaciji u kojoj se nalazimo, da li će on to sve uspjeti primjeniti u roli ministra, to ćemo tek vidjeti”, rekao je Zvonimir Troskot, saborski zastupnik Mosta.

I prije nego što se predstavio u Saboru, neki zastupnici imaju formirano mišljenje o njemu.

Budući ministar i njegova žena cijepili su se preko reda

“Svakome bih dao mogućnost da pokaže što zna, iako po onome što sam do sada mogao vidjeti iz medija, nije da me baš ohrabruje, činjenica je da se preko reda cijepio i na to poveo i ženu. To vam pokazuje koliko je to moralna osoba”, govori zastupnik Socijaldemokrata Domagoj Hajduković.

“Mislim, stvarno krasna referenca tko bi trebao ući u cipele nekoga tko je u javnosti ulijevao povjerenje”, nadovezala se zastupnica Centra Dalija Orešković.

Andrej Plenković s tim očito nema problema.

“Slijedom naših dogovora i s ministrom Marićem i s njim s obzirom da Marko ima trenutno kovid, pričekat ćemo par dana da se oporavi i negdje tamo sredinom idućeg tjedna otići u Hrvatski sabor, predstaviti i budući da je on danas dobio povjerenje i na telefonskoj sjednici Predsjedništva HDZ-a i da je dobio povjerenje na sastanku koalicije i parlamentarne većine”, kazao je premijer.

Slijedom toga, novi ministar financija s radom će početi nakon što mu Sabor idućeg tjedna izglasa povjerenje, a to će biti u petak.

