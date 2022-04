Podijeli:







Izvor: N1

Nakon 20 godina trebao bi biti donesen novi Zakon o visokom obrazovanju. No, i prije nego je Prijedlog zakona upućen u javno savjetovanje, stigle su prve kritike studenata. Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu izdvojio je neke promjene za koje tvrde da će nepovoljno utjecati na studente.

Navode kako će dijelu studenata biti uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu budući da im je mjesto prebivališta različito od mjesta studiranja. Tvrde kako će taj dio studentske populacije pomoć moći potražiti tek na hitnim prijemima, što ne smatraju adekvatnom zdravstvenom skrbi.

U primjedbama Zbora se navodi kako će studentima biti uskraćeno i pravo na psihološku pomoć što se pokazalo posebno važnim u pandemijskim vremenima.

Spominje se kako studenti gube i pravo na sudjelovanje u radu studentskih organizacija, ali i da se briše prvo studenata na konzultacije. Prema novom zakonu, tvrde u Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu, studenti u redovitom statusu imali bi pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu.

Iz resornog ministarstva su se oglasili priopćenjem u kojem kažu kako studenti ne gube prava nego će ona biti drugačije definirana u odnosu na aktualni zakon.

Što kažu iz Ministarstva?

U nastavku donosimo odgovor Ministarstva znanosti i obrazovanja.

“Sva studentska prava su se i ranije, detaljnije određivala općim aktima visokih učilišta koje donosi ili senat ili fakultetsko vijeće u kojem je najmanje 15% predstavnika studenata, a novim prijedlogom Zakona je propisano da studentski predstavnici imaju pravo suspenzivnog veta ukoliko smatraju da prava studenata koja su definirana statutima i pravilnicima o studiranju nisu povoljna za studente.

Državni tajnik Ivica Šušak istaknuo je da će studenti i nadalje imati pravo na psihološku i svaku drugu zdravstvenu skrb jer se novim prijedlogom Zakona propisuje da imaju sva prava iz zdravstvenog osiguranja koje se plaća iz državnog proračuna te u skladu s tim imaju pravo otići u bilo koju instituciju koja ima potpisan ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, kao što to imaju i sada. To znači da su im prava na zdravstvene usluge ostala nepromijenjena.

Pojasnio je i da će studenti i dalje imati pravo na mentorski rad i konzultacije iz jednostavnog razloga što je to obaveza profesora na visokim učilištima. U opisu radnog mjesta svakog profesora su konzultacije sa studentima. O načinu konzultacija i mentorskog rada nije bilo govora ni u prethodnom Zakonu, nego je to bilo propisano općim aktima samih visokih učilišta, kao što će to biti propisano i dalje. Isto tako, studenti će i dalje imati pravo na sudjelovanje u radu studentskih organizacija jer je to propisano Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.”

