Bivša ministrica i bivša zastupnica SDP-a u Saboru, Mirela Holy, gostovala je u Novom danu i komentirala raskol u koaliciji SDP-a i Možemo! u Zagrebu.

“Prema onome što sam imala prilike pročitati i danas ujutro u novinama, čini se da je razlog zbog kojeg se SDP odlučio za prekid koalicijskog sporazuma s Možemo! neslaganje oko projekta robotaxija u Zagrebu. Barem tako pišu jedne dnevne novine. U drugim smo medijima mogli pročitati da nisu bili konzultirani oko novog zaduženja, da se njihov koalicijski partner Možemo! i suradnici ne ponašaju korektno prema njima, da ih ne informira oko ničega, da se ne konzulritarju i da je općenito razlog to neslaganje. Radi li se tu o nekoj vrsti iskazivanja moći, vraćanja milo za drago između koalicijskih partnera, pripreme za suradnju na parlamentarnim izborima, ne znam”, rekla je Holy.

Definitivno je nevjerojatno da je ovo razlog raspada koalicije, dodala je.

“Meni to doista zvuči jako jako čudno, s obzirom na to da možemo imati mišljenje o Rimcu kakvo god želimo, ali činjenica je da je uvođenje sustava robotaxija u Zagrebu jedan projekt koji bi nas svrstao na kartu najrazvijenijih gradova na svijetu jer je relativno malen broj gradova koji to imaju u ovom trenutku. Raspolaže li Zagreb ili Hrvatska infrastrukturom koja omogućava uvođenje takve usluge jako je dobro pitanje, ali mislim da je to dobar iskorak koji bi progresivna stranka trebala podržati”, rekla je Holy.

“Ne znam što je pravi razlog, ali SDP je ipak ostavio odškrinuta vrata. Gradska razina je prekinula sporazum, ali nisu prekinuli suradnju i koaliciju, htjeli bi redefiniranje sporazuma”, dodala je.

Što se tiče SDP-a, Holy nije sigurna da oni mogu puno inzistirati na kadroviranju. “Mislim da oni žele veću vidljivost i veći utjecaj na donošenje različitih odluka jer ih Možemo! jest ignorirao i ako ovo jest pravi razlog, to zvuči nestvarno”, rekla je bivša SDP-ovka.

Smatra da je SDP već dulje vrijeme u krizi i to se vidi i po rejtingu stranke, kao i da nije bila mudra odluka ni izbacivanje 18 zastupnika iz saborskog kluba.

“SDP mora naučiti da ako želi biti stranka ljevice koja okuplja, da mora i okupljati i mora ići drugačijim putem, ne putem podjela, nego vraćanjem ljudi koji su prije bili u SDP-u, ako ne da se vraćaju u stranku, onda da se okupe oko njih. Na ovaj način samo pomažu HDZ-u, koji je utopljen u korupcijskim aferama, ali građani to pretjerano ne sankcioniraju, ako je suditi po rezultatima istraživanja, a jedan od razloga je i zato što imaju oporbu koja se bavi sama sobom, a i Možemo! se na upravljanju gradom, na moju veliku žalost kao građanke, nije baš previše iskazao”, rekla je Holy.

U stranci se vidi i kriza vodstva, ali to nije nikakva novost što se tiče Peđe Grbina, jer se isto to događalo i dok je na čelu stranke bio Davor Bernardić, kaže Holy.

“SDP ima starije biračko tijelo, dok je ono živo, SDP će se i dalje zadržavati na 10-ak posto glasova, jer oni glasaju po povijesnoj tradicionalnoj liniji, ali vidimo da je, ustvari, SDP izgubljen što se tiče politike i poruka i trebalo bi im jedno veliko otrežnjenje”, rekla je Holy.

Istaknula je da socijaldemokratske stranke trebaju biti ispred društva, ali da joj se čini da je SDP danas iza tog društva i čak konzervativniji od društva u velikom broju slučajeva.

“Jedna po meni politički progresivna opcija bi trebala u Hrvatskoj zagovarati da se u osobnim dokumentima pored odrednice spola muškog i ženskog uvede i ostalo ili treći rod, kako je prisutno u drugim razvijenim zemljama. To je i odluka Europskog parlamenta”, rekla je Holy.