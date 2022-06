Podijeli:







Nakon požara koji je u utorak navečer buknuo u Frankopanskoj ulici u Zagrebu, u Novom danu N1 televizije o situaciji koja je nastala progovorio je Davor Poljak, šef Vodovoda i odvodnje. On je našem Ivanu Hrstiću objasio kako je situacija eksalirala kad se nakon "malog vodoskoka koji nije bio ništa značajno, vrlo benigno" zapalio plin koji je istekao iz oštećene cijevi zbog koje su radnici i bili ondje.

“Da bi se kvar oklonio, potrebno je iskopati jamu. Dolje je vrlo gusta instalacija, došlo je do oštećenja plinske cijevi, plin je počeo istjecati i došlo je do zapaljenja plina, ne do eksplozije. Pojavio se plamen, četvorica naših djelatnika u opečena, trojica lakše, jedan teže, Ima opekotine po rukama. Pozvani su vatrogasci, situacija je stavljena pod kontrolu, čekamo zeleno svjetlo kako bismo mogli nastaviti radove”, rekao je Poljak dodajući kako je u tijeku očevid, ali da on ne zna tko ga provodi.

Govoreći o izjavi gradonačelnik Tomislava Tomaševića da će, ako je bilo propusta, trebati naći i odgovorne, Poljak kaže: “Kad se dogodi ovakva situacija, onda se preispituju i procedure i postupci. Vidjet ćemo treba li mijenjati proceduru ili postupak. Gotovo svugdje gdje kopamo postoje vrlo guste instalacije, ovo se nije smjelo dogoditi, ali sad ćemo pronaći gdje je propust kako se to nikad više ne bi dogodilo.”

Instalacije u Frankopanskoj su, prema njegovim riječima, posljednji put mijenjane 1991. godine. “Kvarovi se događaju. Ima mnogo faktora koji utječu na instalacije. Zato postoje hitne intervencije, kad se pojavi neki kvar da se on otkloni na kvalitetan i brz način”, kaže Poljak.

Na pitanje je li normalno polagati sve cijevi jedne uz druge, tako blizu, kaže: “Najbolje bi bilo da svaka instalacija ima svoj koridor i da bageri imaju slobodu kad kopaju. Ali iza mene su dvije tračnice pruge i vrlo uzak koridor. Jasno je da instalacije ne mogu ići ispod pruge. Ovdje su vrlo guste instalacije u uskom koridoru, ali to je cijena koju smo morali platiti u ovom užem dijelu centra Zagreba.”

Treba mijenjati proceduru

“Kad utvrdimo sve činjenice, moći ćemo govoriti detaljnije o tome. Kad sve bude na stolu, kad se provjere nacrti, kad budemo znali jesu li sve instalacije položene gdje trebaju biti, onda ćemo moći dati odgovor na sve”, kaže Poljak.

“Ovo nam je znak da treba nešto mijenjati u proceduri kako se ovo nikad više ne bi ponovilo”, kaže.

“Kontaktna mreža je već sanirana, promet je uspostavljen. Prvo ćemo mi sad sanirati vodovodni cjevovod, zatim plinara sanira plinovod, zatim će se sanirati ova jama, onda Zagrebačke ceste saniraju jamu i onda će ZET uspostaviti promet Frankopanskom”, objašnjava Poljak naredne korake.

“Mi već u popodnevnim satima očekujemo normalizaciju svih javnih usluga”, zaključuje Poljak.

