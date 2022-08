Što ruski brodovi rade u Jadranu?

Podijeli:







Izvor: Volodymyr Nadtochii / Alamy / Alamy / Profimedia / ilustracija

Sigurnosni stručnjak prof. dr. sc. Gordan Akrap komentirao je ruske brodove u Jadranu, navodeći da je riječ o uobičajenim aktivnostima oružanih snaga Ruske Federacije.

La Repubblica je objavila da su ruski ratni brodovi pokušali blokirati izlazak američkog nosača zrakoplova iz Jadranskog mora. Navodno su bili u visini Ancone, a Akrap je istaknuo da je brod “Grigorovič” bio i u visini Splita, gledano s hrvatske obale.

Međutim, rekao je da na tu akciju ne treba gledati baš toliko ozbiljno.

“Radi se o uobičajenim aktivnostima oružanih snaga Ruske Federacije bez obzira na to radi li se o zračnim ili pomorskim snagama koje pokušavaju doći u dodir s NATO-snagama kako bi testirale organizaciju, učinkovitost, mobilnost i sustav zapovijedanja, upravljanja i vođenja NATO-saveza i zemalja članica NATO-saveza u krizama”, rekao je Akrap za HRT.

“Nije bilo prijetnje za NATO”

Dodao je da takve slučajeve vidimo često na području Baltika, odnosno Sjevernog mora, i Norveške, a sada to vidimo i u Jadranu. Istaknuo je da se to more jako dobro štiti – štite ga Hrvatska, dijelom Albanija, te Italija.

“Na tom dijelu nalaze se i tri velike pomorske baze koje koriste talijanske oružane snage, ali i snage NATO-saveza”, rekao je Akrap.

Istaknuo je i da su Rusi već uzeli jednu pomorsku zračnu bazu u Siriji i od nje napravili svoju bazu. Dodao je da je u posljednjoj ruskoj strategiji predsjednik Vladimir Putin napisao da je cijelo Sredozemlje, a ne samo istočno, teatar njihovih operacija.

Rekao je da je u Jadran osim četiri broda ušlo i nekoliko podmornica, ali su one praćene od početka do kraja te odmah vraćene nazad.

“Nije bilo nikakvih prijetnji ni po zemlje članice NATO-saveza, ni po oružane snage”, rekao je Akrap.

“S druge strane Rusi pokušavaju i u Tripoliju, odnosno na području Libije uzeti jednu pomorsku zračnu bazu, pokušavaju dobiti dogovori bilo sa Sudanom, bilo s Egiptom da dobiju jednu u Crvenom moru, i s Vijetnamom, jer na takav način pokušavaju napraviti svoje vojno-pomorske baze izvan svog prostora”, dodao je.

