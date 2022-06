Što o Tomaševićevoj prvoj godini na vlasti kažu partneri i oporba, a što on sam?

Podijeli:







Godinu dana od preuzimanja vlasti Tomislav Tomašević nije stigao daleko odakle je krenuo. Niti jedan projekt, bez ekipiranja gradskih ministara, uz uporno žaljenje da ispadaju kosturi iz ormara. Oporba očekivano kritizira, no kritika stiže i od partnera SDP-a pa je pitanje hoće li zajedno izdražati do kraja mandata.

Zbog sporosti u realizaciji projekata i ekipiranju zagrebačka oporba ne štedi gradonačelnika i gradsku vlast.

“Kamo sreće da napravi polovicu onoga što je Bandić napravio”, “Ekipa koja je na vlasti nije dovoljno dobro ekipirana”, “Oni su u nekoj paranoji”, “Znali su otprilike u kakvom je stanju grad”, “Grad stoji”, samo su neke od kritika iz oporbenih redova.

Najviše zamjerki stiže zbog toga što je Tomašević izabrao tek dva pročelnika u 15 ureda. Isključivi su i ne žele ljude koji nisu njhovog svjetonazora, tvrde politički protivnici.

“Kako će doći do kadrova kad su spustili plaće pročelnicima 30 posto da uvesele narodne mase. Ono što se rodi na krivo, to je do kraja tako”, rekao je Slavko Kojić, predsjednik stranke BM365 i bivši zagrebački “ministar financija”.

Mostov Trpimir Goluža kaže da treba biti fer i priznati da imaju izazov ostavštine Milana Bandića, “ali evidentno je da ekipa na vlasti nije dovoljno dobro ekipirana”.

Kritike zbog ukidanja mjere roditelj-odgojitelj, pucanje cijevi, čeka se da zaživi odluka o novom načinu odvajanja otpada…

“Oni su godinama educirali građane da se bune protiv svega što ima veze s gradnjom odlagališta otpada u njihovom dvorištu”, napominje Igor Peternel, gradski vijećnik Domovinskog pokreta.

Tomašević odgovara da Zagreb ima najviše kanti na javnim površinama i da će se to promijeniti. Vodovodnu mrežu obnovit će za buduće generacije, a uskoro će imati 5 od 15 pročelnika. Kaže i da je naišao na situaciju da doslovno nije mogao isplatiti plaće u gradskoj upravi i Holdingu. Mišljenje o Bandiću mu je, kaže, sada još gore: “Kad sam vidio sve što nisam znao o Bandiću kao zastupnik. Na gore”.

Na gore kao da ide i suradnja Možemo i SDP-a. Tomašević je donio optimizam, kaže šef zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac. Vjeruje da će zajedno do kraja mandata, ali evo i kritike od partnera.

“Mi primjećujemo u zadnje vrijeme da mnogo informacija saznajemo iz medija. Čitamo o stadionu u Kranjčevićevoj. Prije toga o Zagrepčanki. To su sve vijesti koje su puštene u medije, a nama nisu iskomunicirane”, žali se Gotovac.

I dodaje da će o Možemo ovisiti hoće li suradnja izdržati do kraja. Pred Tomaševićem su još tri godine vođenja glavnog grada kojeg se metaforički naziva smećegradom, iz kojeg ispadaju kosturi iz ormara, dok se trava ne kosi, jer nema onih koji bi vođenje proveli.

