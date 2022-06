Što ne smijete napraviti ako vas ugrize zmija?

Podijeli:







Izvor: Bubu Nija on Unsplash / ilustracija

Zmije su posebno zaštićene životinje, koje je zabranjeno uznemiravati ili ubijati, a propisane kazne za kršenje zaštite su od 7 do 30 tisuća kuna za fizičke osobe.

U utorak je udruga za zaštitu životinja „Zmijolovac“ održala edukativno predavanje policijskim službenicima Policijske uprave brodsko-posavske, na temu zaštite ljudi.

Predavanje, koje su održali Vlado Lađarević, voditelj projekta i dopredsjednik Udruge te Darko Karamazan, predsjednik udruge“ Zmijolovac“, obuhvatilo je primjere predavača iz prakse, uz zanimljive teme o 15 vrsta zaštićenih zmija u Republici Hrvatskoj.

VEZANA VIJEST Ministarstvo zdravstva: Zmijskog protuotrova ima dovoljno!

Upoznali su policijske službenike što učiniti u susretu sa zmijom, kako pružiti prvu pomoć kod zmijskog ugriza, kako prepoznati prirodna staništa zmija, te su ih upoznali i s problemom ptica u kontaktu s ljudima i H5N1 sojem ptičje gripe.

Stručnjaci ističu da u slučaju da naiđete na zmiju, nipošto ju ne biste trebali dirati, već ju zaobići. Ako vas ometa u vašem prostoru, nazovite hitne službe na broj 112.

U slučaju da ipak dođe do neželjenog ugriza zmije, preporučljivo je: žurno pozvati hitne službe, mirovati, imobilizirati ekstremitet na kojemu je došlo do ugriza (čime se usporava širenje otrova u organizmu) te izvršiti što je moguće brži transport do medicinske ustanove. Istodobno, ne treba se: podvezivati ugiženi ud, zarezivati rana, isisavati otrov, niti se stavljati led na mjesto ugriza.

Bitno je imati na umu da:

– zmije neće napasti i pokušati ugristi, ako se same ne osjete ugroženo i prestrašeno,

– je za vrijeme boravka u prirodi potrebno koristiti odgovarajuću obuću, odjeću i opremu te se odgovorno ponašati,

– je pri susretu sa zmijom važno ostati smiren, pokušati zaobići zmiju ili ju uplašiti udarcima nogom/ štapom u tlo,

– ne treba hvatati zmiju, niti ju pokušati ozlijediti,

– je u slučaju ugriza potrebno potražiti pomoć liječnika.

Iz policije ističu da su zmije dio prirodnog bogatstva, važne za očuvanje ekosustava te imaju izuzetnu ulogu u kontroli glodavaca te upozoravaju da je zabranjeno ubijati ili uznemiravati zmije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.