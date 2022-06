Podijeli:







Izvor: Igor Soban/PIXSELL

Darko Bukvić (Poslovni FM) i Ivan Hrstić (N1) komentirali su u Točki na tjedan aktualne teme. Ministar financija Zdravko Marić rekao je prošloga tjedna kako će "biti novca" kada Hrvatska uđe u eurozonu. Uskoro počinje dvojno iskazivanje cijena, a od 1. siječnja Hrvatska i prelazi na europsku valutu. Kako će se to odraziti na građane?

Uvođenje eura, je li tajming u redu?

Bukvić: Kad pogledate cijeli postupak hrvatskog pristupanja eurozoni, možemo svi, bez obzira iz kojih političkih stranaka, reći da inflacija u ovom trenutku nije hrvatska, ona je uvezena, zbog situacija na koje ne možete utjecati. Dio priče s eurom moramo gledati iz pozicija duboke euriziranosti našeg društva. Ako sve iskazujemo u eurima, mi smo doboko eurizirani, i taj prijelaz je daleko veći kod nas nego što je bio kod nekih drugih. Mi smo euro prihvatili davnih dana, samo nažalost, zbog zakonodavca imamo još uvijek kazne u DEM, ali nadam se da ćemo i to riješiti. Mi ovom trenutku prelazimo s 1.9. na dvojno iskazivanje cijena. Ali, ako pogledamo, 90 posto stvari je već iskazano u eurima. … Ono o čemu se malo priča je činjenica da te dvojne cijene imaju izuzetke. U smjernicama za prihvaćanje eura lijepo stoji da totemi za benzinske, kiosci, ne moraju imati dvojne cijene nego na jednom mjestu izražene kao takve. Puno je loše komunikacije.

Mijenja li se uvođenjem eura išta osim valute?

Hrstić: Mislim da se ne mijenja s 1.1. nego tijekom ove godine, dramatično i dratično, bez obzira na ulazak u eurozonu. Nas su uvjeravali da zemlje koje ulaze u eurozonu su imale neki porast cijena, minimalan, marginalan i da nema razloga vjerovati da će u Hrvatskoj biti drugačije. Sad je pitanje hoće li se nama dogoditi nešto sada. Mi nemamo razloga strahovati od konverzije u euro kad imamo cijelu godinu rasta cijena.

Rekli ste da je inflacija uvezena. Ima li ipak i utjecaja toga da se pod globalnu inflaciju skriva podizanje cijena prije monitoringa?

Bukvić: Naravno, splet okolnosti može uvijek biti dobar alibi. Mi smo procjenjivali da će BDP rasti za 4 postotna poena. U ovom trenutku inflacija može pojesti taj rast. … Činjenica je da će ljudi osvjestiti koliko malo novca dobivaju. Uzmite samo situaciju koja će trebati velikoj količini ljudi objasniti da to nije manja vrijednost, ali taj psihološki efekt tisuća se sad stavlja ispod tisuću.

Ministar Marić je rekao da će biti novca. Što je mislio time?

Hrstić: On je vjerojatno mislio da će njemu biti lakše raditi. Ali nema dvojbe da su u zemljama koje su ušle u euro plaće porasle i to će se vjerojatno dogoditi i u Hrvatskoj, samo ne tako brzo. Mene najviše zabrinjava taj psihološki efekt da mi sad uvedemo crne liste kako bismo u trenutku konverzije vidjeli tko nas vara. Mi smo to trebali napraviti jučer. Trebali smo pratiti cijene u ključnim centrima kako bismo vidjeli što se radi i kakav je rast cijena da bude posve jasno kako se radi, gdje se radi, tko nas vara. Raditi to u trenutku konverzije je potpuno besmisleno.

Bukvić: Kuna će se moći koristiti isključivo do 15. siječnja, nakon toga ona više nije platno sredstvo. Ona se neće koristiti.

