Podijeli:







Izvor: Miroslav Lelas/PIXSELL

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević u četvrtak će dati ostavke, doznao je N1 od Jurice Galešića iz odnosa s javnošću stranke Centar.

“Ivica Puljak i Bojan Ivošević će obojica sutra na press konferenciji u 10 sati podnijeti ostavke. Do novih izbora Split će voditi zamjenik gradonačelnika Antonio Kuzmanić, kao vršitelj dužnosti gradonačelnika Splita. Puljak i Ivošević se neće predomisliti do sutra i to je konačna odluka”, rekao je Galešić.

VEZANE VIJESTI Glasovac: Nikakva rekonstrukcija Hrvatskoj pomoći neće, samo novi izbori N1 doznaje: Ivica Puljak i Bojan Ivošević u četvrtak daju ostavke

Ivica Puljak za N1 je kratko poručio da će sve objasniti sutra na pressici.

Stižu i prve reakcije na najavu ostavke. SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac, koja je gostovala u Newsroomu, rekla je da ne bi komentirala neslužbene informacije, ali i da je poštenije otići, nego forsirati nešto što ne funkcionira.

“Nezgodno je komentirati neslužbene informacije, bit će prilike. Ako postoje nepremostivi problemi i ako je nemoguća suradnja, pošteno je razići se u miru, predati mandat, a ne siliti nešto što ne funkcionira kao na nacionalnoj razini”, rekla je Glasovac i dodala:

“Neki se malo iskustva pokažu kao sjajni, neki s puno iskustva rade loše. Teško je ocjenjivati njegov rad, to najbolje znaju stanovnici Splita. Mi smo imali priliku vidjeti trzavice, to puni novinske stupce i to je zasjenilo omogućavanje većine, pa proračun…”

Markotić (Most): Žao nam je što se Ivošević doveo u situaciju da mora odstupiti

Zastupnik Mosta u splitskom Gradskom vijeću Josip Markotić rekao je za N1 da je kap koja je prelila čašu podizanje optužnice protiv Ivoševića i najpošteniji bi bili novi izbori, na što je Most pozvao jutros. Jutros su tražili izbore i za Gradsko vijeće, ne samo za gradonačelnika, iako ti izbori nisu nužno vezani jedni uz druge. Mostovci su spremni za nove izbore, Markotić kaže da je to najpoštenije i najobjektivnije.

Dodaje da su imali dobru i korektnu suradnju s Ivoševićem i žao mu je što odlazi.

“Napravio je dosta dobrih stvari za grad i Mostu je žao što se doveo u situaciju da mora odstupiti. Ima energiju, karakter i poštenje koje je gradu potrebno. Mi u Mostu ne želimo da nam ljestvica bude ni HDZ ni Kerum ni Plenković ni HDZ u Splitu koji ima plagijatora, želimo ju dignuti i ovo što je dogradonačelnik učinio nije dopustivo i razlog je da podnese ostavku”, rekao je splitski Mostovac.

Kaže da se sada stvara psihoza u gradu. Ne može reći bi li opet ušli u suradnju s Puljkom.

Predsjednik Gradskog vijeća Splita Prkić: Ja mogu sutra potpisati svoju ostavku

Predsjednik Gradskog vijeća iz stranke Pametno Jakov Prkić bio je gost Dnevnika N1 televizije i komentirao najavu da će splitski gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević podnijeti ostavke.

VEZANE VIJESTI Vice Mihanović: HDZ-ovi vijećnici podnijet će ostavke u Gradskom vijeću Bojan Ivošević i Marijana Puljak se oglasili nakon najavljenih ostavki

“Ništa me više ne može iznenaditi, pa tako ni ovo. Nakon ovoga se ide u izbore za gradonačelnika i njegove zamjenike”, kaže Prkić.

Ističe da pretpostavlja da će gradonačelnik pozvati i gradske vijećnike da daju ostavke.

“Ja nemam nikakav problem i ja mogu i sutra potpisati svoju ostavku. Ne moraju to svi gradski vijećnici napraviti. Može se dogoditi da većina zastupnika podnesu ostavke, ali njihove stranke mogu poslati zamjene. Treba vidjeti hoće li doći i do raspuštanja Gradskog vijeća”, kazao je.

“Ako gradonačelnik Puljak procjenjuje da mu je zamjenik bitan, onda je to trebao reći na početku. Gradonačelnik je izbjegavao odgovore na ta pitanja. Mislim da bi se svi trebali držati nekih principa”, kaže Prkić.

Prkić je rekao da, ako se njega pita, momentum je još uvijek na strani gradonačelnika i njegova zamjenika.

Vice Mihanović (HDZ): Ostavke su jedino što je moguće

I predsjednik splitskog HDZ-a Vice Mihanović komentirao je za N1 najavljene ostavke Puljka i Mihanovića.

Gostujući u Dnevniku N1 rekao je kako je ostavke doživio kao jedine moguće u ovom trenutku. Kaže da se u godinu dana vlasti u Splitu ništa se nije dogodilo i smatra da su potrebni novi izbori. “Imali smo niz afera… Nitko ne priča o projektima. Ništa se ne radi”, tvrdi Mihanović.

Vjeruje da će nakon izbora stvoriti novu i stabilnu vlast. Hoće li on biti kandidat HDZ-a za gradonačenika, stranka će tek donijeti odluku. Na pitanje postoji li mogućnost da on ne bude kandidat, odgovorio je da postoje svakakve mogućnosti, ali naklapanja sad treba pustiti.

Smatra da Puljak želi dobro gradu, ali se previše bavio teorijom. “Osobno mislim da Puljak neće opet opet na vlast. Trebaju nam ljudi koji znaju raditi na projektima”, poručio je Mihanović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.