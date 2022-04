Podijeli:







Izvor: Marko Prpic/PIXSELL

Hrvatska će uskoro u digitalnoj formi imati pohranjene sve izdane dozvole o gradnji i to zahvaljujući projektu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPUGDI), suradnji s brojim tijelima javne vlasti i europskom novcu.

Projekt eArhiv “Digitalizacija postojećih akata o gradnji na području cijele RH” u iznosu većem od 23,8 milijuna kuna financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a realizira kroz projekt “Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i njegovi moduli” ukupne vrijednosti 131 milijuna kuna, od čega je 85% osigurano iz EU. Tako u povijest odlazi razdoblje izdavanja papirnatih građevinskih dozvola od 1968. do 2015., te one same.

Trenutačno se ove dozvole nalaze po raznim arhivama i u brojnim slučajevima proces pronalaska, bilo građanima bilo investitorima, nije jednostavan, no preokret donosi kompletna digitalna transformacija dozvola o gradnji. Ravnatelj Uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju u MPUGDI Danijel Meštrić, podsjeća da su sve lokacijske, građevinske i uporabne dozvole, a izdane od uspostave modula eDozvola 2015. do danas, već pohranjene u digitalnoj formi. Riječ je o više od 3,2 milijuna eDokumenata, no u tijeku je skeniranje 2 milijuna dozvola, tj. oko 6 milijuna A4 stranica na području RH izdanih od 1968. do 2015. S predviđenim rokom završetka na kraju 2022., slijedi cjelokupna digitalizacija akata o gradnji kroz modul eArhiva.

Tiče se – svih

Dostupnost tih podataka građanima će biti omogućena na GEO portalu ISPU-a na kojem će podaci biti vidljivi na točnoj lokaciji građevine za koju je akt izdan. Digitalizacija akata pojednostavit će i postupke rekonstrukcije građevina, jer će projektanti i referenti svim potrebnim aktima pristupati kroz eDozvolu i druge module ISPU-a. Zainteresirane strane za korištenje modula eArhiva su praktički svi – stručna i znanstvena zajednica, a to znači i projektanti te referenti u općinama i gradovima, kao i svi investitori te građani, piše Poslovni dnevnik.

