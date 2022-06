Podijeli:







Izvor: Davor Puklavec/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Ciklona stacionira nad Sjevernim morem. Sjeverno od Alpa je nestabilan zrak koji će u visinskoj sjeverozapadnoj struji danas kasno navečer i u noći na srijedu prodrijeti nad sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti i sjeverni Jadran.

Danas će biti sunčano i toplo, a na Jadranu vruće. Na sjevernom Jadranu puhat će slaba bura koja će navečer oslabjeti.

Navečer prognoziramo jače naoblačenje u zapadnim predjelima unutrašnjosti, a u noći će se pljuskovi s grmljavinom proširiti na sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti.

U planiskim krajevima Gorskog kotara i Like moguće su veće količine oborine. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 24 do 27, na Jadranu od 29 do 33 stupnjeva Celzija.

U nastavku tjedna u unutrašnjosti u srijedu i četvrtak pretežno oblačno uz pljuskove i grmljavinu, od četvrtka stabilizacija vremena i postupni porast temperature zraka.

Na Jadranu u srijedu i četvrtak povećana naoblaka i lokalne nevere te bura osobito na sjevernom dijelu. Do kraja tjedna obilje sunca i temperature zraka u porastu.

Oprez, UV indeks je visok te upotrebljavajte sredstva za zaštitu od sunca.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.