Pandemija još nije prošla, upozoravaju svjetski znanstvenici, ali i WHO, a brojne zemlje diljem svijeta pomalo se suočavaju sa šestim valom, varijantom BA2, te bilježe visoke brojeve novooboljelih. Aktualnu epidemiološku situaciju komentirao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

”Mi već jedno desetak dana, nekih dva tjedna možda, vidimo da se u Europi i svijetu povećava broj novooboljelih. Kod nas od prošlog utorka imamo taj jedan blagi rast. Prvo je bilo oko jedan, dva do tri posto, a sada je to već jedan značajniji postotak. Danas je 12 posto u odnosu na prošli utorak. Bilježimo porast, ali imamo i dalje značajan pad hospitalizacija, osoba na respiratoru i preminulih. Još uvijek možemo reći da je taj silazni krak petog vala na djelu. Hoće li novooboljeli rezultirati s novim rastom i šestim valom – to ćemo tek vidjeti”, rekao je Krunoslav Capak, no kasnije je dodatno objasnio što nas, po mišljenju naših stručnjaka, očekuje.

“Teško je sada prognozirati hoće li biti neki šesti val. Ovo što nam se sad događa može biti posljedica početka škole, nove varijante koje sada imamo negdje oko 25 posto. U našoj populaciji imali smo jako veliki broj omikrona, tako da mislimo da su se ljudi dovoljno prokužili da ih štiti od BA2 varijante, koja je sve dominantnija u svijetu i Europi. Imamo i skoro 70 posto cijepljenih koji su zaštićeni barem od težih oblika bolesti. To nam je dopustilo da idemo u daljnje popuštanje mjera. Naše je predviđanje da neće biti šestog vala, nego da će kroz neko kratko vrijeme, uz veći boravak na otvorenom, brojke i dalje padati”, rekao je Capak za Dnevnik Nove TV.

Ukidanje maski u zatvorenim prostorima ipak nećemo dočekati još neko vrijeme.

”Za takvo nešto trebale bi nam biti bap jako niske brojke. COVID će biti prisutan među nama još niz godina. No što će biti s njim, hoće li se pretvoriti u jednu blagu sezonsku bolest, to nitko ne zna. Mislimo da ćemo imati blago proljeće i ljeto, a što donosi jesen vidjet ćemo”, zaključio je.

”U međuvremenu bi trebala stići i novovarijantna cjepiva za omikron, Pfizer je obećeo da će ih isporučiti kad budu gotova. Mi vjerujemo da ih oni već imaju, ali i dalje primamo stare varijante za koje nema interesa. Nadamo se da će uskoro stići i ova cjepiva, a mi ćemo uložiti sve snage da se ljudi cijepe njima u što većem broju”, zaključio je Capak i dodao kako je Hrvatska potpisala ugovore sa svima, te bi trebali dobiti cjepiva čim budu dostupna na tržištu i to u dovoljnim količinama. Rekao je kako računa da će se to dogoditi početkom ljeta.

