Stipić: Sindikati su zapravo pristali na smanjenje cijene rada

Izvor: N1

Sindikati javnih i državnih službi postigli su dogovor s Vladom. nakon pregovora sa sindikatima da će osnovica plaća zaposlenim u javnim i državnim službama porasti za četiri posto od 1. svibnja, Novi pregovori uslijedit će početkom jeseni. Od 1. svibnja osnovica će porasti za 4 posto, iznos sredstava za sistematske preglede povećan je s 500 na 1200 kuna, a postignut je i dogovor oko povećanja troška za prijevoz - do sada je taj trošak bio jednu kunu, a danas je postignut dogovor da on ide na 1,35 kuna, plus korektivni mehanizam od 10 posto, u varijanti da se poveća cijena goriva. Rezultate pregovora u Dnevniku N1 komentirao je predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić.

“Poslije sve čovjek ostaje podijeljen. Istina jest da smo dobili više nego što je Vlada nudila na 13. sastanku, ali nismo dobili sve što smo zahtijevali i mislimo da nam pripada. Znamo da se inflacija predviđa na oko 6 posto, a mi smo pristajanjem na povećanje osnovice od 4 posto zapravo pristali na smanjenje cijene rada. Sindikati su pristali na smanjenje cijene rada. Svjetlo na kraju tunela je da ćemo ipak u rujnu sjesti, vidjeti što će se događati preko ljeta, vidjeli smo da su cijene eksplodirale, inflacija je nepredvidiva, vidjet ćemo što možemo do kraja godine napraviti. Moj dojam je da ovo nije kraj priče za ovu godinu i da će neke korekcije osnovice sigurno biti u ovoj godini”, rekao je Stipić.

Najvećim postignućem pregovora smatra više sredstava za sistematske preglede. “Tu se stvarno radi o zdravlju zaposlenih i na tome se ne smije štedjeti”, kazao je.

Zahtjevi na koje je Vlada pristala u ovoj će godini, po riječima premijera Plenkovića, stajati milijardu i 125 milijuna kuna. Na današnje pregovore ministar Zdravko Marić došao je s drugim prijedlogom. Kasnije je na sastanak stigao i premijer Plenković te je postignut dogovor.

“Uvjeren sam premijer ne bi ni došao da mu se nije signaliziralo da smo mi pred postignućem dogovora. Nudilo se 2+2, a kako su sindikati svi već na svojim tijelima donijeli odluke da ne prihvaćaju ništa osim 4 posto odmah, na neki način teško mi se oteti dojmu da su u tom dijelu pregovori fingirani, što je u konačni dobro, dobro je da su pregovori završili. Dok god mi pregovaramo ide stara osnovica, stari sistematski i jedna kuna po kilometru”, rekao je Stipić.

Vjeruje da će na jesen biti dogovorena dodatna prava.

“Ne samo da vjerujem, već mislim da ako ne dođe do toga, da sindikatima neće ostati ništa osim da najave industrijske akcije i tada, htjela to Vlada ili ne, mi ćemo ponovno biti za pregovaračkim stolom”, zaključio je Stipić.

