Izvor: N1

Predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić u N1 Studiju uživo govorio je o pregovorima sindikata i Vlade oko povećanja plaća. Premijeru su dali rok danas do ponoći, odgovor još nije stigao, ali Stipić je optimističan - dan je dug, kaže.

“Jučer smo čuli da idemo u dobrom smjeru. Možda je dobar smjer za Vladu koja kupuje vrijeme već pet mjeseci, a dok mi pregovaramo, plaća je ista, prijevoz je isti. Ovu priču moramo što prije završiti. Sve te povišice, ako govorimo o osnovici, sva povećanja su bila rezultat neke iznude”, rekao je.

“Povećanje osnovice je usklađivanje s inflacijom i rastom plaća u gospodarstvu”

Istaknuo je da je sindikalna strana došla potpuno pripremljena na pregovore, dok je vladina strana bila nepripremljena. “Kad kažemo da želimo povećanje osnovice od 4 posto, to treba sagledati u svjetlu činjenica, to je usklađivanje s inflacijom i rastom plaća u gospodarstvu”,

Kaže da kad ulaze u pregovarački prostor, njima ni na kraj pameti nisu štrajkovi.

Smatra kako Vlada ima novca, pa je naveo dva primjera koja to, prema njemu, potvrđuju: “Svjetska banka nam predviđa rast BDP od 3,8 posto. Što je još zanimljivije, od prvog do trećeg mjeseca vrijednost fiskalnih računa povećena je za 21 posto. Svi pokazatelji ukazuju na to da prostora ima, osobito za minimalističke zahtjeve javnih službi.”

Kaže da imaju razumijevanja, ali “ne žele da njihov rad bude obezvrijeđen”.

Vjeruje da će kolektivni ugovor biti potpisan do 1. svibnja

Sindikati su dali rok premijeru danas do ponoći. “Premijer je jedini koji nas može izvući iz ove situacije i smatramo da nas treba pozvati na sastanak i izaći s rješenjem s kojem će obje strane biti i zadovoljne i nezadovoljne, ali to neće biti ono što je bilo ponuđeno na 13. sastanku”, kaže Stipić.

“Sindikati javnih službi u stanju su izvršiti pritisak… Mi ne želimo da dođe do spora, želimo da se sukob riješi”, rekao je, dodavši da je on u svojoj karijeri organizirao 16 ili 17 štrajkova. “Siguran sam da su toga svjesni i premijer i ministar. Optimist sam i vjerujem da će doći do poziva te da ćemo do 1. svibnja, Praznika rada imati potpisan najvažniji kolektivni ugovor u ovoj zemlji”, rekao je sindikalist.

