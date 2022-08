Podijeli:







Izvor: N1, Ilustracija

Energetski stručnjak Davor Štern komentirao je za N1 situaciju u kojoj se našla INA-a, nakon što je u subotu uhićen jedan od njenih direktora pod sumnjom da je sudjelovao u prodaji plina privatnoj kompaniji ispod svake cijene i na taj način ošteti INA-u za, prema sadašnjim procjenama, oko milijardu kuna. Štern je našoj Ivani Tomić otkrio koga smatra odgovornim za nastalu situaciju, ali i kako ne misli da postoji odgovornost aktualnog ministra gospodarstva Davora Filipovića koji je jedno vrijeme sjedio u Nadzornom odboru INA-e.

“Tužan sam zbog toga, ali to je dokaz pogrešnog upravljanja i nedovoljnog upravljanja i kontrole rada u tako velikoj, značajanoj firmi kao što je INA”, kaže Štern, koji je i sam nekada bio generalni direktor INA-e i ministar gospodarstva.

“Zakazali su u prvom redu Uprava koja snosi dio odgovornosti, veliki dio, ali može se postaviti pitanje odgovornosti NO-a, pogotovo Odbora za reviziju NO-a i revizije koja je trebala ukazati na pojavu nestajanja takve količine novca u poslovnom tijeku”, govori Štern.

Na pitanje je li aktualni ministar gospodarstva, kao nekadašnji član NO-a INA-e, trebao biti upoznat s nepravilnostima u poslovanju, Štern kaže: “Mislim da ne. Prvenstveno je odgovornost NO-a u prijašnjem sastavu. On je prekratko bio u tom NO-u, da popuni ispražnjeno mjesto i ne vidim mjesta za njegovu osobnu odgovornost.”

Govoreći o tome što bi sada trebala učiniti Vlada, Štern kaže kako sada treba nadležne organe pustiti da se bave slučajem, a onda pokušati spriječiti daljnje posljedice.

“Mislim da je ovo još jedan znak za uzbunu da se pitanje INA-e mora riješiti, da to tako dalje ne ide i da se mora riješiti pitanje odgovornosti među upravljačima jer u tako složenom sustavu ja ne znam provodi li se interna kontrola kao samostalna ili je upravljana od MOL-a i Budimpešte. To su pitanja na koja ja ne znam odgovor i mislim da je vrijeme da se to pitanje otvori i da se napravi reda”, zaključuje Štern.

