Štern: Mi nismo G7, ne bih odbacio mogućnost da Rusima plaćamo u rubljama

Izvor: N1

Energetski konzultant i bivši ministar gospodarstva Davor Štern gostovao je u Dnevniku.

Za početak je rekao kako je novo posupljenje goriva očekivano te da je najavljeno.

“Porasla je cijena nafte na 120 dolara po barelu, danas je ponovno pala na 112, bit će vrlo teško uskladiti to, ali sad je očito da nam je to sudbina i s time moramo naučiti živjeti. Pojeftinjenje ćemo osjetiti tek za tjedan dana ako ostane na nižem nivou. Međutim, mislim da će distributeri imati velike probleme, može doći do velikih problema u distribuciji, no iz toga nema van. Cijene se mijenjaju svakim danom, iz sata u sat”.

Ima li još prostora za intervenciju države?

“Teoretski ima prostora diranjem u PDV, no ministar Marić to zasad odbija, on ima svoje razloge. Nisam tu da ga pravdam, ali vrlo teško je zagrabiti u taj kolač. Promjena PDV-a zahtjeva promjenu zakona, relativno brzo se to može napraviti, ali to je zakon”, veli.

“Kasne dobave…”

Rekao je i kako će dosad donesene Vladine mjere svakako olakšati građanima, ali i da je činjenica da cijene rastu, a plaće ostaju iste.

“Nema načina da se to na adminsitartivni način poveća, nadam se da će se ova cijela situacija, koja je uzrokovala poskupljenja, uskoro smiriti. Pregovori idu dalje i ako dođe do postizanja sporazuma mislim da će se cijene vrtiti na staro i ljudima će biti lakše”, rekao je.

U nastavku je govorio o i cijenama plina, rekao je kako bi država trebala ući u poslovanje HEP-a da bi mogla utjecati na cijene.

“No istovremeno treba skinuti odgovornost s rukovodioca HEP-a, jer firma može otići u stečaj. Što se poduzetnika tiče mislim da njih ne muči samo energija, nego slabljenje lanaca opskrbe. Kasne dobave raznog materijala, problem je i u poljoprivredi, kasne materijali koji su potrebni za proljetnu sjetvu. Poduzetnicima je izuzetno teško”.

“Najgore je kad plina nema”

Rekao je i kako o cijenama plina sada u proljeće i ljeto ne trebamo brinuti, ali da će najesen to biti skup plin.

“LNG je skoro dvostruko skuplji nego prirodni plin. On ne može kompletno zamijeniti ruski plin. Puno izlaza tu nema, dobro da imamo LNG, dobro da pokriva većinu naših potreba do jeseni, no ako se nešto ne promjeni na tom području, bojim se da će biti skupa zima.

Najgore je kad plina nema, drugo je pitanje cijena. Ako dođe do toga da se ugrozi opskrba stanovništva i industrije, država može proglasiti višu silu i ugovori koji su potpisani privremeno ne vrijede dok god traje viša sila”, objašnjava.

Naposljetku je govorio o odluci G7 da odbijaju plaćati ruski plin u rubljama.

“Ako je G7 to odlučio, Putin će sigurno održati obećanje da neće prodavati plin osim za rublje. Ako dođe do toga to će biti lose-lose situacija, izgubit će Rusija i Europa. Mislim da bismo mi trebali biti promoćurniji jer mi nismo G7, ja ne bih uopće odbacio mogućnost da mi prihvatimo plaćanje u rubljima pa makar se nekome i zamjerili. To bi za hrvatsko gospodarstvo moglo puno značiti. Govorim s osnove prijašnjeg iskustva, Jugoslavija je trgovala s SSSR-om, roba se denominirala u rubljima”, zaključio je.

