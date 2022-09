Podijeli:







Izvor: N1

Stanari zagrebačke četvrti Peščenica pobunili su se protiv novog sustava odvoza i naplate otpada. Konkretno, nezadovoljni su činjenicom da bi sami kroz privuču trebali platiti postavljanja takozvanih bokseva za kante i kontejnere pod ključem. O prosvjedu stanara za Novi dan je govorio jedan od suvlasnika i predstavnika stanara član Mjesnog odbora Marinko Blažević.

“Dužni smo platiti sustav tipiziranih bokseva, no suvlasnici su donijeli odluku u 126 stubišta. Izjasnili su se da ne žele plaćati bokseve iz pričuve. Nameće se da smo dužni platiti iz pričuve, ali to je zadiranje u naše privatno vlasništvo. U ovom slučaju Gradu besplatno gradimo bokseve i to je za nas diskriminirajuće”, rekao je Marinko Blažević za N1.

Iznoseći izračun i svoje prijedloge Blažević objašnjava:

“Prema ponudama proizvođača za jednu limenku sa 40 do 50 stanova dva boksa koštaju preko 100.000 kuna. Oko 80 posto zgrada nema jednog predstavnika, nego su određeni ulazi napustili cjelinu zgrade i morali bi platiti iz pričuve ugradnju duplog boksa samo za jedno stubište – to je suluda ideja, neprovedivo je. To je nemgouće. Sustav kupnje bokseva bez održavanja košta od 6 do 8 milijuna kuna. Sustav podzemnih spremnika koje predlažemo i koji su jedini mogući, može se izvesti za maksimalno 60 podzemnih spremnika i košta od milijun i 200.000 do milijun i pol kuna. 90 posto zgrada nema dosta sredstava.”

Istaknuo je da stanari nisu protiv sustava te da već odvajaju otpad, ali da je ovo zadiranje u njihovo privatno vlasništvo zbog čega će ići s ustavnom tužbom jer je, kako kaže, većina odluka protuzakonita.

