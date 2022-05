Srećko Matić za N1: Scholz radi isto što i Orban

Podijeli:







Izvor: N1

Srećko Matić javio se iz Leverkusena, mjesta gdje se nalazi avioklub iz kojeg je poletjela Cessna koja se srušila u Hrvatskoj.

“Javljam se iz grada Leverkusena, s područja na kojem se nalazi sportski avioklub iz kojeg potječe Cessna koja je pala u Hrvatskoj. Iz njega potječe i pilot koji je stradao u toj nesreći. Navratio sam ovdje da vidim kako se reagiralo na tu vijest, vlada žalost i klupska zastava je na pola koplja u znak žalosti.

Ovdje se nalaze i klupske prostorije i kontrolni toranj te pista s koje je poletjela i na koju se trebala vratiti Cessna koja se srušila. Šef kluba rekao mi je kako je jako teška situaciju u klubu, izrazio je veliku zahvalnost hrvatskim vlastima na svim naporima u potrazi”, kaže.

Dodao je i kako su u klubu jako rezervirani oko komunikacije s medijima pa da ni on nije uspio saznati nikakve detalje.

“Ipak, imao sam pomalo osjećaj, kad sam rekao predsjedniku kluba da potječem iz Hrvatske i da surađujemo s hrvatskom televizijom, da je i on imao potrebu da ta informacija bude transportirana u hrvatski javni prostor, sama ta zahvalnost na naporima unatoč teškim uvjetima”, veli.

“Ovo je light embargo”

U nastavku je govorio i reakcijama na nove sankcije za rusiju i na embargo na ruske energente:

“Reakcije su dosta oštre i burne. Ne samo na račun Orbana, on je po mišljenju mnogih analitičara u Njemačkoj, samo razoktrio ono što je stara stvar u EU što se tiče jedinstva u EU. To je de facto samo priznaje da tog jedinstva nema. Slažu se komentatori da je cijela komunikacija EU nesretna i da je pokušaj Charlesa Michela da to proda kao veliki dokaz jedinstva EU u postizanju embarga sve pretjerano i neiskreno i da samo pretjeruje u pokušaju da proda nešto što ne postoji”.

Kaže kako to nejedinstvo nailazi na velike kritike:

“Procjenjuje se da bi kolateralna šteta za EU mogla biti golema zbog načina na koji se postiglo, zbog te blamaže koja je spriječena u zadnji čas da se ipak postigne neki dogovor. Taj kompromis da se uvozi 75% manje ruske nafte, ali to se ovdje ne smatra embargom, nego emgargom light”, rekao je.

Također, ističe da Scholz radi isto što i Viktor Orban, samo s drugačijim sredstvima i retorikom. “Obojica vode računa o vlastitoj zemlji i građanima. Nigdje se u Njemačkoj ne spominje zaštita interesa EU kad se polaže prisega, nego da se otkloni šteta po njemački narod. To je bila i politika posljednjih mjeseci, zato Scholz nije inzistirao da se ide grlom kroz jagode i da se odmah ide na ukidanje ruskog plina i nafte, nego da se prvo nađu alternative. Posljednjih tjedana i mjesci napravljen je velik napredak i Nijemci su počeli gurati sankcije kada su našli alternativne pravce”, veli.

Objasnio je i kako se Nijemci snalaze, pogotovo oko plina:

“Uvoze ga dosta iz Nizozemske i Norveške, grade se dva nova LNG terminala, a razmišlja se i o eksploataciji plina u Njemačkoj”.

