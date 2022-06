Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u N1 Newsroomu govorio je o HDZ-ovom pozivu za prvu rundu pregovora oko ustavnih izmjena, a komentirao je i vijest da je u Srbiji potvrđena optužnica protiv hrvatskih pilota.

“SDP je 2013. i 2018. godine uputio u proceduru prijedloge koji su trebali regulirati ovu problematiku, ali tada s HDZ-ove strane nije bilo volje. Stidljivo su nakon 2018. godine počeli dolaziti pozivi da bi se trebalo o ovome razgovarati, ali ništa konkretno”, kazao je Grbin.

Potvrdio je da će se odazvati sutrašnjem sastanku jer misle da treba razgovarati. Žele čuti što HDZ predlaže i nakon toga će zauzeti svoj stav. Ipak, smatra da u ustavne promjene HDZ ide s namjerom da zaštiti svoju poziciju, a ne da bi nešto popravili.

“Ovo što je rečeno je na tragu SDP-ovih prijedloga, ali dopustite da prvo vidimo što je predloženo pa ćemo razgovarati. Postupak promjene Ustava nije jednostavan”, kazao je Grbin.

Ako će stav HDZ-a biti uzmi ili ostavi, dodaje, to znači da u to ulaze bez namjere da se to riješi.

“U SDP-u smatramo da je dio koji se odnosi na referendum u Ustavu riješen na loš način tako da se omogućava da se dovode u pitanje prava manjina. Stav SDP-a je da to svakako treba riješiti. S druge strane, mislimo da je ovo sada prilika kada bi se u Ustav moglo unijeti i zaštita prava žene na izbor”, rekao je Grbin.

Ukazao je na registar trudnica koji se uvodi u Poljskoj, koja je ranije već zabranila pobačaj.

“Kada vidimo što se dogodilo u Poljskoj, koja nam nije toliko daleka, zar ne možemo zamisliti da se tako nešto dogodi i kod nas? Takve stvari je bolje spriječiti nego se godinama natezati kako ih riješiti. Ne želim taj film gledati u Hrvatskoj”, poručio je.

Rekao je i da nije siguran da dijele slične stavove o ovom pitanju s Klubom Socijaldemokrata, svojim donedavnim stranačkim kolegama.

“Dio u tom klubu nije sklon u ovom trenutku da pravo na pobačaj bude Ustavom zaštićeno, što me iznenadilo. Očito je da u tom klubu postoje podjele”, rekao je Grbin.

Ipak, zaželio im je sreću u političkom radu, ali ih je i pozvao da budu konzistentni.

Optužnica iz Srbije

Vezano uz optužnicu iz Srbije protiv hrvatskih pilota koji su sudjelovali u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, istaknuo je da su tri ključne stvari vezane uz postupanje Srbije i taj konkretan predmet.

“Prvo, srbija se ponaša kao regionalni milicajac. Njihovo ponašanje je neprihvatljivo i Hrvatska mora pronaći način kako to spriječiti. Ako ne možemo to sami, moramo tražiti potporu naših partnera, ali nisam siguran da je to ova Vlada, posebno ministar Grlić Radman to u stanju. Drugo, mislim da je potrebno odgovoriti onima koji su obuhvaćeni ovom optužnicom, ali potencijalno i drugima, kakve su njihove posljedice ako izađu izvan granica Hrvatske? Rečeno je da će optužnice biti odbačene, ali na koji način će se ponašati Mađarska, Italija i druge zemlje? Taj odgovor od Grlića Radmana, Malenice i ekipe nisam čuo”, kazao je Grbin, a potom se osvrnuo i an treći važan segment za ovaj problem.

“Svaki put kada se pojavi sumnja u neki zločin, a da je počinitelj djelovao s područja RH, onda Hrvatska ima obvezu to istražiti i reći je li bilo ili nije bilo kaznenog djela. Dok god to Hrvatska ne napravi, otvarat će mogućnost Srbiji da djeluje na ovakav način. Ovo zadnje moramo učiniti zbgo sebe i istine”, zaključio je.

