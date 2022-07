Srbija ograničila cijene mesa. Treba li i Hrvatska učiniti isto?

Podijeli:







Izvor: N1

Inflacija je nikad veća, a cijene mesa i hrane općenito su u vrhu po poskupljenjima. Srbija je odlučila ograničiti cijene svinjetine te trgovačku maržu na piletinu. U Hrvatskoj se za sada ne razmišlja o sličnoj mjeri. Bi li se trebalo?

Količina je ostala ista, a cijene su otišle gore. Za kilogram mesa građanima je novčanik znatno lakši nego prije godinu dana.

“Puno je skuplje, gotovo za pola”, “Sve je otišlo sigurno 30 posto nego prošlu godinu”, govore građani.

Srbija je doskočila tom problemu pa fiksirala cijene svinjskog i ograničila visinu marže pilećeg mesa na maksimalno 10 posto. Građani će tamo svinjska pleća kupovati za 11 kuna po kilogramu svinjski vrat za 14, a svinjske lopatice za gotovo 10 kuna.

Prodavači sa zagrebačkog Dolca – u nevjerici. Svinjski vrat košta 218 dinama po kilogramu, to je 14 kuna

“Tu dođe 40-45 kuna. Pa to je nevjerojatno Pa gdje oni uzmu to, tko hrani te svinje i s čime. On bi nama morao po 6 kuna svinje dati ili 5 kuna. Znači 500 kuna dobiti za 100 kila svinje, pa to je strašno, a za odojka da 300-400 kuna i još ga hrani 110 dana, pa gdje može to dati, tko je taj čarobnjak. Ne možeš mu prašinu nositi da bi narasao 100-110 kila koliko mora imati”, kaže mesar Zdravko Horvatić.

Nije prvi put da vlada Srbije na ovaj način intervenira u cijene hrane. Napravili su to i za osnovne životne namirnice poput mlijeka, brašna, ulja i šećera. Ekonomski stručnjak Damir Novotny upozorava:

“Srbija je već vidjela te nestašice u slučaju šećera kad su ograničili cijene pa ga nije bilo. Proizvođači koji su pod udarom vanjskih rasta troškova neće moći proizvoditi po tim cijenama i tržište neće biti opskrbljeno, neće biti dovoljno robe. Hrvatska se mora orijentirati prema jačanju tržišnih odnosa. Intervencije Vlade u cijene i tržišne odnose produbljuju neravnotežu i to nas vodi prema planskoj ekonomiji, nazad u 80-e godine.”

Za određene namirnice, pa tako i meso, od travnja je kod nas s 25 i 13 PDV smanjen na 5 posto. Iz Ministarstva poljoprivrede skromni su na riječima pa ne otkrivaju postoji li opcija da posegnu za dodatnim intervencijama:

“Ova Vlada je do sada poduzela niz mjera za ublažavanje udara na standard građana Hrvatske te će pravovremeno donijeti odgovarajući jesenski paket mjera.”

Čini se da ćemo odgovor dobiti na jesen.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.