Šprem: Idući tjedan Vladina ponuda o plaćama u javnim službama

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem izjavila je u srijedu nakon pregovora u o povećanju plaća u javnim službama kako je dogovoreno da se osim o rastu osnovice do kraja ove godine razgovora i o porastu za 2023. te da konkretnu Vladinu ponudu očekuju na sastanku idući tjedan.

Dogovoreno da se pregovori vode ubrzanim tempom, a to je važno da bi se se završili do donošenja Državnog proračuna za 2023., istaknula je Šprem nakon sastanka u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike. “Suprotstavili smo argumente, no konkretnu Vladinu ponudu očekujemo na idućem sastanku slijedeći tjedan u četvrtak” dodala je.

Naglasila je da su sindikalni zahtjevi objektivni, sukladno potpisanom Temeljnom kolektivnom ugovoru. te imaju uporište u ekonomskim pokazateljima.

“Porast inflacije nije jedini kriterij već se promatra i rast plaća u privredi koje su u prvih šest mjeseci rasle 7,9 posto. Kada se rast u javnom sektoru od četiri posto podijeli sa za isto razdoblje on iznosi tek 0,7 posto. Prema tome, već u prvih pola godine očito je ogromno zaostajanje plaća u javnom sektoru”, kazala je Šprem.

Istaknula je kako je zbog porasta inflacije svakim danom sve je veći udar na standard zaposlenika u javnim službama, a istodobno je povećan prihod državnog proračuna.

“Inzistirali smo da se pregovori ne odugovlače s čime se složila i Vladina strana, kako bi zaposlenici mogli dobiti uvećanu osnovicu plaće već s 1.listopadom. Vlada je najveći poslodavac i mora pokazati brigu prema svima zaposlenima u javnom sektoru”, poručila je Šprem.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.