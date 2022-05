Podijeli:







Izvor: N1

Turistička sezona samo što nije počela, a cijene splitskih taksista lete u nebo.

Dokaz je Britanka Ema Watkinson koja je na društvenim mrežama podijelila svoje iskustvo. Naime, vožnju iz centra grada do smještaja (10 minuta vožnje) platila je nevjerojatnih 630 kuna. I ona nije jedina. Svake turističke sezone pojavi se sličan basnoslovan račun.

To se kod lokalnih takista ne može dogoditi, kažu nam. Zato su postavili fiksne cijene prema kojima vožnja primjerice od aerodroma na Resniku do Trogira košta 150 kuna, a do Splita između 340 i 380 kuna.

VEZANE VIJESTI Cijene taksija lete u nebo, pogledajte koliko ćete platiti vožnju u Splitu

Željko Bandić iz Ceha prijevoznika Udruženja obrtnika Kaštela smatra da su njihove cijene realne, a da nerealnim računima na kraj mora stati država, odnosno resorno ministarstvo koje ih je, kaže, u potpunosti zanemarilo.

Da se u svijet šalje pogrešna slika Splita smatra i Milivoj Topić, predsjednik Ceha prijevoznika pri Udruženju obrtnika Splita.

Za takve cijene krivaca je nekoliko, smatra Topić. Kaže da je resorni ministar Oleg Butković dobio zakon pod krinkom liberalizacije, koji je rezultirao onime na što su upozoravali, a to je da netko formira cijenu po nekom svom nahođenju, izgledu ili platežnoj moći putnika.

Dodatni problem vidi i u tome što ima preko dvije tisuće neregistriranih taksista koji mogu legalno raditi i izdavati račune otvarajući svoje obrte.

Problem je, kažu, i u taksijima koji uslugu vožnje nude putem aplikacija poput Ubera i Bolta. Njihove cijene rastu ovisno o potražnji za uslugom. Kada je potražnja za njima velika, mijenja se cjenik, pa se događa upravo priča Eme Watkinson s početka teksta.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.