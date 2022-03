Splitski SDP: Ostavke Puljka i Ivoševića stajat će dva milijuna kuna

Podijeli:







Izvor: N1

Vodstvo splitskoga SDP- a ocijenilo je u četvrtak ostavke gradonačelnika Ivice Puljka i njegova zamjenika Bojana Ivoševića "opasnim presedanom" i spašavanjem Ivoševića, što je, po njima, jedan od najskupljih manevara koji će stajati dva milijuna kuna.

“Riječ je o opasnom presedanu jer je politički interes jedne osobe stavljen iznad pravne države te se u izborima vidi spas pojedinca od potencijalnoga kaznenog djela”, rekao je na konferenciji za novinare predsjednik splitskog SDP-a Damir Barbir.

Za ostavke gradonačelnika Puljka i njegova zamjenika Ivoševića, nakon kojih slijede novi izbori, Barbir je rekao da je to “prvi put viđeno u praksi u hrvatskoj državi i predstavlja određenu zloporabu izbornog procesa”.

“Što ako Ivošević bude osuđen? Hoće li se onda treći put ići u izbore? Ako će se ići, čemu ovi izbori? Naš stav je da je to izuzetno loše za Split i građane”, rekao je Barbir.

Puljak je tijekom dana novinarima rekao kako njegov drugi zamjenik Antonio Kuzmanić ostaje povjerenik u Gradu do novih izbora.

Tajnik splitskog SDP-a Davor Matijević smatra kako Kuzmanićev ostanak na dužnosti povjerenika Grada “nije primjeren”.

“Ako tim daje ostavku, moraju svi ići, te je nekorektno i neprikladno da ostavljaju Kuzmanića da provodi njihovu politiku dok oni vode kampanju”, istaknuo je.

Po Matijevićevim riječima, Puljak kao gradonačelnik “nije imao destrukcija” te je njegova i Ivoševićeva ostavka samo manevar. “Smatram da je ovaj manevar, zapravo, samo spašavanje Bojana Ivoševića, i ovo je jedan od najskupljih manevara spašavanja nečijeg imidža jer će ovi izbori koštati dva milijuna kuna”, istaknuo je Matijević.

Ocijenio je kako je bolje da nema Gradskog vijeća Splita, nego da u njemu većinu imaju HDZ i HGS.

“Ako gradonačelnikovi vijećnici dadu ostavke, onda ćemo i mi to učiniti (dva vijećnika SDP-a), ali on (Puljak) to nije rekao”, dodao je Matijević.

Izvanredna konferencija za novinare splitskog SDP-a održana je nakon što su Puljak i Ivošević potvrdili da daju ostavke. Puljak je pritom, kritizirajući HDZ i HGS Željka Keruma, rekao da pripadaju prošlim vremenima, a spomenuo i SDP te ocijenio da i ta stranka pripada staroj politici.

