Podijeli:







Izvor: N1

Iz Splita se za Newsroom javio voditelj operativno komunikacijskog centra PU Splitske, Paško Ugrina. Našoj reporterki Veseloj Šegvić ispričao je kakva je situacija prije utakmice.

Kako kaže, zasad nije bilo incidenata.

“Situacija je dobra, zadovoljavajuća, sukladno prosudbi, policija zasad ne bilježi nikakva događanja koja bi se ticala ugroze sigurnosti kako domaćih, tako gostujućih navijača. Usudim se reći da sve teče sukladno našoj prosudbi”, rekao je.

VEZANE VIJESTI Torcida uputila poziv svim navijačima pred finale Kupa: Ići će i koreografija Pressica uoči finala Kupa: Hajduk je najveći klub na Balkanu

Kaže i kako se upravo kod njih slijevaju sve informacije o današnjoj utakmici.

“Pripreme su davno prije odrađene, splitska policija ima iskustva, ovo je jedna od utakmica visokog rizika, najveći broj ljudi je već uhodan i ovo je potvrda da policija ima sve pod nadzorom.

Koristimo sva raspoloživa sredstva i ljudske resurse, ne štedimo. Ovog trena smo nazočni na moru u preprati broda s gostujućim navijačima, jednako tako zrakoplov je u zraku u dijelu nadzora trase navijača i dolaska na Dugopolje”, objasnio je.

“Policija stalno komunicira sa svim dionicima”

Rekao je i kako pregleda navijača i transparenata uvijek ima, ali i da pitanja o tome uvijek moraju adresirati i na organizatora te da čine sve sukladno zakonu. Dodao je i kako ništa što potiče na mržnju na stadionu nije prihvatljivo.

“Policija komunicira stalno sa svim dionicima događaja, radi se o ciljanoj komunikaciji, potvrđujem dobru suradnju s organizatorima, sukladno tome su rasporedi redarske službe i preuzimanje dijela odgovornosti za događanja na stadionu”, veli.

Rekao je i kako imaju saznanja da će na stadionu biti dostupni toaleti i voda za gostujuće navijače, kao i na Dugoplju. Time se osvrnuo na tvrdnje Torcide da im u Zagrebu na derbiju s Dinamom to nije bilo osigurano.

“Ovo je jedna u nizu utakmica koje se tu odrađuju, radimo svoj posao maksimalno odgovorno, velik dio odgovornosti je usmjeren na očuvanje reda i mira u Splitu i s obzirom na građane i na velik broj turista.

Mismo dosad vrlo transparentno slali priopćenja, upozoravamo na sve što ne bi bilo primjerno od pirotehnike, alkohola do maskiranja. Od ovog djela koji uvjetuje policijsko postupanje u sigurnosnoj zoni stadiona to su blokade prometa i priveremeno ograničenje kretanja to smo sve više puta podijelili s građanima Splita”, rekao je.

Naposljetku je rekao i kako nije čuo izjavu Krešimira Antolića koji je kazao kako splitska policija ne radi dobar posao. “Dajemo sve što možemo i vjerujem da će današnji dan potvrditi da policija ima i znanja i iskustva i sposobnosti odraditi ove zadaće”, zaključio je.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.