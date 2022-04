Splitska drama se zakuhava: Ima li Kuzmanić pravo upravljati gradom?

Podijeli:







Izvor: Miroslav Lelas / Pixsell

Predsjednik splitskog HDZ-a Vice Mihanović u četvrtak je izjavio da će devet vijećnika te stranke podnijeti ostavke ako to učini i zamjenik gradonačelnika Antonio Kuzmanić, za kojeg je gradonačelnik Ivica Puljak, potvrđujući svoju ostavku, rekao da će biti povjerenik grada do izvanrednih izbora.

“Uvjet da HDZ-ovi vijećnici podnesu ostavke je da ostavku podnese i drugi zamjenik gradonačelnika Antonio Kuzmanić, a ne da on bude povjerenik grada do izvanrednih izbora,” rekao je Mihanović.

Kuzmanićevu ostavku traži i Jakov Prkić, predsjednik Gradskog vijeća Splita.

“Mi naš stav nismo promijenili i spremni smo dati ostavke kako bi se dogodili izbori i za Gradsko vijeće. Želimo da i zamjenik Kuzmanić podnese ostavku. Korektno bi bilo kada bi svi kandidati išli s iste pozicije, stoga očekujemo ostavku i zamjenika Kuzmanića”, komentar je Jakova Prkića.

Igor Skoko iz stranke Pametno kaže da se HDZ boji da neće ponovno ući u Gradsko vijeće i da zato ne žele dati ostavke u GV-u.

“Sve radimo po zakonu, po zakonu Kuzmanić može ostati na poziciji zamjenika gradonačelnika. Ivošević nije naš teret, on nosi teret prošlih vlasti. Dobit ćemo izbore, Ivošević je samo napravio verbalni gaf, to nije kazneno djelo”, rekao je Skoko.

Za N1 Studio uživo iz Splita se danas javio Antonio Kuzmanić, zamjenik Ivice Puljka, koji će brinuti da hladni pogon u Splitu funkcionira nakon ostavke gradonačelnika.

Razmišlja li o ostavci?

“Meni je na prvom mjestu grad Split. Ja sam došao ovdje zbog Grada Splita i u ovom trenutku o tome ne razmišljam. Meni su najvažniji projekti i ako baš žele da svi projekti u Splitu stanu na tri mjeseca, možemo i o tome razgovarati. Mislim da to nije oportuno jer mi nismo kao i oni”.

Ne slaže se ni s navodima da će Puljak preko njega i dalje upravljati gradom.

“Ne, ne mislim to. Prvenstveno, Puljak će kuvertirati svoju ostavku najvjerojatnije za 7 dana kada prebaci sve ovlasti. Nakon toga ja ću se isključiti iz kampanje, neću ništa raditi u kampanji, već samo održavati hladni pogon Splita da nijedan projekt ne stane. Nama su tri mjeseca jako vrijedna, da izgubimo tri mjeseca ne znam koliko bi to građani Splita uopće željeli”, rekao je.

“Imam pravo preuzeti ulogu gradonačelnika”

Kaže i kako u zakon, točnije članak 40a propisuje da on može preuzeti ovlasti gradonačelnika ako gradonačelnik i jedan zamjenik daju ostavke.

“Ja i gospodin Ivošević smo po zakonu jednaki i po tome ja apsolutno imam pravo preuzeti ulogu gradonačelnika ova dva mjeseca. Ja se nadam da će to biti samo dva mjeseca”.

Govorio je i o većini u Gradskom vijeću:

“Ako budu izbori za Gradsko vijeće i za gradonačelnika, mi s velikom većinom osvajamo obje funkcije. Imat ćemo programske partnere s kojima ćemo razgovarati kao i dosad”.

Ivošević neće biti uteg

Naposljetku se ponovno osvrnuo na Bojana Ivoševića:

“Ne, Ivošević neće biti uteg. Ako se sjetite da smo na Istočnoj obali imali prepreku HDZ-a da maknemo štekate, maknuli smo ih 32, znači da radimo. On je to pokrenuo, enormnu energiju je uložio da naprave nešto što nitko nije mogao napraviti godinama. Ljudi dolaze u Hrvojevu, šetaju i ne mogu vjerovati da prvi puta u životu vide istočni zid palače. Je li to normalno?”, rekao je.

Jesu li već razgovarali o Ivoševićevoj ostavci ako dobiju prijevremeno izbore, a on ipak dobije pravomoćnu presudu?

“Na hipotetska pitanja ja ne bih htio odgovarati. Na to ćemo odgovarati ako se dogodi, ako se ne dogodi – nikome ništa”.