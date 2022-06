Podijeli:







Najvažnije događaje tjedna u TNT-u su komentirali Ana Raić Knežević s portala Telegram i Ivan Žada, una.world.

Splitskom izbornom kampanjom dominira tema sextinga, u debelom zaleđu su komunalne teme, kao i sudbina 1000 radnika Brodosplita. Prije nego što bi objavila poruke koje su izazvale afere, Raić Knežević kaže da bi najprije vidjela od koga ih je dobila.

“To je broj jedan. Sjetimo se kako su dolazile poruke za koje je ispalo da je fabricirao Zdravko Mamić pa smo imali aferu. Ovdje je ispalo da nisu izmišljene, ali nemamo odgovor jesu li te dvije djevojke strvarne. Profil se napravi u par minuta. Koliko sam ja uspjela shvatiti iz afere, jedna od djevojaka se prvo obratila gospodinu Baričiću. On ima kao što vidimo, određenih zdravstvenih problema i vjerujem da mu se nije lako nositi s tim iako ima visoko akademsko zaleđe, bavi se nizom stvari unatoč svom hendikepu kojeg očito ima i kojeg ne možemo zanemariti. Vjerojatno mu nije jednostavno ni izlaziti ni približavati nekim osobama i sad ti se javlja mlada, zgodna djevojka i želi komunicirati. Ja vjerujem da bi svakome to na neki način imponiralo i tu je krenuo cijeli problem. On se upustio u nešto što uopće nije problem, svatko ima pravo na svoju privatnost, razgovarati s kim hoće. Ne vidim javni interes u toj privatnoj komunikaciji. Da, ono što je izvučeno da se potencijalno spominjalo nuđenje nekakvog posla i zlouporaba pozicije i sređivanje posla, to bi već moglo izgledati kao nekakva potencijalna zlouporaba. No koliko Baričić ima doista utjecaja na zapošljavanje u Splitu, ja ne znam”, rekla je Raić Knežević.

Najspornije u priči je činjenica da je Ivošević komunicirao s djevojkom koja se predstavila kao maloljetna.

“Je sporno komunicirati sa 17-godišnjakinjom, ja bih rekla da nije. Nije nezakonito. Ja ih ne branim, stvarno su se uvalilu u problem, ponašali se obojica neodgovorno prema stranci, barem što se kampanje tiče jer naravno da je bitka za Split žestoka i ja mislim da iskusni političari, a njih trojica nisu baš najiskusniji. Mislim da u slučaju Baričića nije bilo opravdanog javnog interesa za objavu. Što sad znači da on tipka s nekom zgodnom curom, kao vijećnik? Što se tiče Ivoševića, ako se utvrdi da je bila doista maloljetna koja, nije bila mamljena u smislu ‘daj ti moraš doći’, nego, dapače Ivošević je taj koji je namamljen – ‘e daj, nek’ se on javi’. Ne vidim javni interes do trenutka dok im nisu rekli ‘ok, dođite i sad ćete se, karikiram, prostituriati za nas cijele sezone i sredit ćemo vam posao'”, dodala je Raić Knežević.

Poruke, kaže, ne bi objavio ni Žada.

“Ne bih ih nikako objavio. Mislim da se odmah vidjelo da je navlakuša, to što su obojica ispali glupi, to je druga stvar. No mislim da to neće štetiti Puljku. Mislim da su Splićani takve ljude birali i takvima će opet dati priliku. To je privatan razgovor, tu nema ništa što bi odskakalo od drugih razgovora na takvim mrežama. Mislim da su Splićani tu čak otvoreniji”, rekao je Žada.

