Split: U iščekivanju izbora!

Izvor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Split je u politčkoj hibernaciji nakon što su, poslije tjedan dana najava i peripetija s ministarstvom uprave, Ivica Puljak i njegovih dvojica zamjenika dali ostavke.

Čekaju su izbori za gradonačelnika!

Puljak prvog radnog dana na starom mjestu na fakultetu na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje kaže da se osjeća ugodno među svojim kolegama. I dalje misli da se tumačenjem zakona o tome tko može mijenjati gradonačelnika premijer Andrej Plenković upleo u izbore, ali spreman je na njih izaći što prije. Krajnji rok je 3. srpnja, odnosno 90 dana od ostavki, ali on se nada da će to biti 26. lipnja, zajedno s izborima za mjesnu samoupravu i Gradsko vijeće.

Čekaju se izbori za Gradsko vijeće!

Izbora za Gradsko vijeće neće biti dok se ne raspusti postojeće, odnosno dok ostavke ne daju sadasnji članovi. Ako im je vjerovati na riječ, bit će to na sjednici 26. travnja. Iako, Puljku i dalje nije jasno zašto je predsjednik Jakov Prkić, suprotno dogovorima, istu sazvao tek tada.

Čeka se Vladin povjerenik!

U međuvremenu, Vlada treba imenovati povjerenika koji će voditi “hladni pogon” grada do izbora. Kada će to učiniti i tko će to biti ne zna se. Možda doznamo na sjednici u četvrtak.

Čekaju se kandidati!

I dok su sigurni kandidati dosadašnji gradonačelnik Ivica Puljak, bivši gradonačelnik Željko Kerum i bivši gradonačelnički kandidat Ante Franić, najveći još nisu sigurni što će i koga će.

SDP-ovci kažu odlučit će lokalci, već se kandidatom proglasio tajnik splitske organizacije stranke Davor Matijević, ali u N1 studiju uživo spremnost za ulazak u ring izrazio je i veteran Ranko Ostojić. Kaže, više je puta išao u unaprijed izgubljene bitke, ali s kapitalom s izbora za župana splitsko-dalmatinskog, išao bi na pobjedu.

A HDZ? Vice Mihanović još nije bacio koplje u trnje i unatoč aferi s doktorskim plagijatom misli da nije bez šanse. I za kandidaturu i za pobjedu. Istodobno, iz središnjice puštaju probne balone s nizon imena – od šefa splitskog KBC-a Julija Meštrovića, šefice županijskog Zavoda za javno zdravstvo Željke Karin, znanstvenika Dragana Primorca pa čak i bivšeg gradonačelnika koji je odustao od lokalne politike Andre Krstulovića Opare. Kao da rade po onoj – nastavi niz!

Čekanje istog rezultata!

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić na sve to kaže kako vjeruje da će situacija ostati ista ako se ne pojavi neko novo ime. Isključuje mogućnost da za SDP to bude Ranko Ostojić. Više od toga čudi je što velike stranke poput HDZ— i SDP-a uvijek nemaju spremne kandidate za gradonačelnike najvećih hrvatskih gradova što, kaže, dovoljno govori o tome koliko su plitki njihovi kadrovski bazeni.

