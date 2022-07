Podijeli:







Izvor: N1

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak komentirao je za N1 navalu turista na grad pod Marjanom.

Za razliku od mnogih Splićana, Puljak kaže kako “nije upao u gužve koje vladaju gradom”. “Najveći problem je to za građane Splita koji obavljaju svakodnevne stvari. Mi to ove godine rješavamo kako možemo i pripremamo se za rješavanje toga. Možda ćemo čak i sljedeći tjedan raspisati anketni natječaj za rješenje. Dotad se moramo strpiti. Infrastruktura nije za ovoliki broj ljudi, ali uz strpljenje ćemo prebroditi i ove dane”, kaže gradonačelnik.

“Ne možete očekivati da će se problem koji je gomilan desetljećima riješiti u par mjeseci. Mi ćemo naći rješenje jednom za svadga, što je bolje nego da nađemo rješenje za samo jedan dio godine. Problem je i ostatka infrastrukture, ali i gostiju koji dolaze, a čiju strukturu mi želimo promijeniti. Mislim da svi znaju da se te stvari neće riješiti za mjesec ili dva i da su svi spremni na malo strpljenja”, kaže Puljak objašnavajući da žele u Splitu turiste s dubljim džepom i s više interesa za kulturu.

Što se tiče pomoći države, Puljak kaže kako će o najboljim rješenjima odlučiti svi zajedno te da je on “dobar s premijerom, ali premijer nije s njim”. “Ne vjerujem da će Plenković opstruirati takve stvari. Mislim da ni on niti ijedan ministar to želi, to bi značilo da opstruiraju građane, a siguran sam da to nitko on njih nikad nije želio”, kaže Puljak dodajući kako je siguran da će se u konačnici osigurati kvalitetno rješenje izlaza iz gradske luke.

Do kraja godine bit će donijeta i nova odluka o komunalnom redu kojom će se riješiti stvari koje u ovom trenutku nisu dobre. Riješit će se čišćenje i pranje grada, kaže gradonačelnik dodajući kako se trendovi mijenjaju iz dana u dan te da se grad tome prilagođava. “U Splitu ima puno gostiju i mislim da je većina građana time zadovoljna, ali ne možemo dopustiti da se kvaliteta života građana zbog toga snižava. Neke su stvari dugoročnije i mi ćemo to riješiti”, kaže.

Sada se, kaže, radi plan upravljanja starom gradskom jezgrom koja je najvredniji dio grada. “Osnovni cilj je zadržavanje života u staroj gradskoj jezgri, ali i poboljšanje kvalitete života onih koji žive tu. Usvojit ćemo neke dobre prakse drugih gradova”, kaže Puljak spominjući primjer Pule u kojoj red u gradskoj jezgri, uz policiju, mogu održavati i zaštitari. Prema njegovim riječima, u Splitu će biti implementirane sve najbolje prakse drugih gradova s povijesnim jezgrama, a neke od njih, nada se, već sljedećeg ljeta.

