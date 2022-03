Sokol o krizi: Prehraniti se i moći se grijati je apsolutni prioritet

Podijeli:







Izvor: N1

Zastupnik u Europskom parlametnu Tomislav Sokol komentirao je u Novom danu N1 televizije krizu koja je počela zbog rata u Ukrajini. On smatra da Hrvatska ne treba bojati nestašice plina jer je u boljoj situaciji od nekih drugih članica EU-a zbog LNG terminala kojeg ima.

Govoreći o ovisnosti Europe o ruskom plinu, Sokol kaže kako je izvedivo proširenje kapaciteta LNG-a o kojemu je jučer govorio i premijer Andrej Plenković. On kaže i kako je “vlada bila vrlo dalekovidna” što se tiče LNG terminala “iako je oporba tada učinila sve što je mogla da to spriječi”.

“Odluke se teško donose jer se mnogo toga treba donijeti konsenzusom ili kvalificiranom većinom. Različite države imaju različite interese. Neki, kao Hrvatska, imaju LNG terminal pa su u boljem položaju. Činjenica je da su neke stvari zajedničke i da se moraju rješavati zajednički, kad govorimo o energetici, ona je jedan primjer za to”, govori Sokol o mogućim administrativnim poteškoćama tijekom krize.

“Hrvatska ima svoj dio proizvodnje plina i druge izvore energije. Hrvatska se ne mora bojati, u boljoj je poziciji od mnogih država članica. Ali, činjenica je da ova nesigurnost dovodi do povećanja cijena i to utječe na svakodnevni život. Drago mi je da je Vlada to prepoznala na vrijeme i učinila sve da građani što manje osjete posljedice rata u Ukrajini”, kaže Sokol.

“Ne mislim da ćemo upasti u neku krizu ili recesiju. Naravno da treba pratiti situaciju i reagirati. EU je već reagirala. … Ovo su sad vatrogasne mjere, ali EU će morati omogućiti da se snosi dio financijskog tereta te krize”, kaže dodajući da je “čist zrak važan, ali da se bez hrane ne može”.

“Prehraniti se i imati se na što grijati je apsolutni prioritet”, zaključuje.

