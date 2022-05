Podijeli:







Gost Novog dana bio je zastupnik u Europskom parlametnu Tomislav Sokol.

Najprije je komentirao Erdoganove posljednje poteze:

“Od Erdogana to i nije toliko iznenađenje. On je trgovac i koristi sve mehanizme koje ima, uključujući i člnastvo u NATO-u, a bi dobio što hoće. Činjenica je da je kritiziran zbog režima i bilo je puno podrške, čini mi se u Švedskoj, za kurdsko nacionalno pitanje. Mislim da bi tu svoju poziciju mogao dobro naplatiti od Europe, bilo da je vezano uz kurde ili kritiziranje odnosa prema ljudskim pravima. On će sigurno pokušati nešto za sebe istrgovati”, kaže.

Rekao je i kako je trgovanje u određenim okolnostim dobro, ali da treba pogoditi situaciju.

Govorio je i o Sloveniji i arbitraži te je li i tu u pitanju trgovačka taktika:

“Pitanje arbitraže je jedno od rijetkih pitanja oko kojih se cijela hrvatska politička scena ujedinila. Ta pozicija se sigurno neće promijeniti. Kako će se stvari u Sloveniji odvijati, to ćemo tek vidjeti. Suradnja s Janšom je bila dobra. Kako će se postaviti nova slovenska Vlada to mi je teško reći. Ako gledamo djelovanje nekih od njih u EP, onda tu čovjek ne može biti preoptimističan, ali ja se nadam da će razum prevladati jer na kraju Slovenija ne može iskoristiti ovu situaciju da dobije dio hrvatskog teritorija koji bi htjela”, kaže.

“Hrvatska neće trgovati svojim teritorijem”

Rekao je i da i kod trgovanja o kod obrane nacionalnih interesa treba djelovati u okviru mogućeg.

“Hrvatska sigurno neće trgovati svojim teritorijem niti će promijeniti stav da arbitraža ne valja i nema smisla ići u tom smjeru. Hrvatska će ući u Schengen jer je i Sloveniji i ostatku Europe to u interesu. Mislim da na kraju neće dobiti ono što neki od njih žele, ali će stvoriti probleme sebi i drugima. Oko arbitraže nikakvih ustupaka s hrvatske strane neće biti”, veli.

Nastavio je i o pitanju Hrvata u BiH, kaže kako je to jako kompleksno.

“Strane sile koje su itekako kumovale ovoj situaciji, trebaju sudjelovati i u rješavanju ove stvari. Hrvati u BiH žele ono što im je bilo zajamčeno originalnim sporazumima. Nažalost pokazalo se da bošnjačka politička elita, najviše SDA i Bakir Izetbegović nisu spremni na dogovor i da su sve pregovore vršili s figom u džepu i nisu niti htjeli dogovor. Hrvati su ti koji su tu bili konstruktivni, govorimo o konsenzusu hrvatskih političkih stranaka. Hrvati samo traže svoj paritet i Hrvatska tu ima što napraviti”.

Što se tiče istupa Zorana Milanovića, rekao je kako nejedinstvo vlasti sigurno ne izgleda dobro u inozemstvu.

“Reakcije nisu pretjerano pozitivne zbog situacije u Ukrajini. Postoje dva pristupa, jedan je davanje bombastičnih izjava, no pitanje koliko to daje rezultat, drugi su stvari koje se rade u pozadini i često daju razultata”, objašnjava.

“Mogi žele polagati pravo na Tuđmanovo nasljeđe”

Što se, pak, tiče Mađarske, rekao je kako se Hrvatska ne treba bojati da će njihovi tenkovi krenuti prema nama, a i da mi ionako imamo više tenkova. Na kraju se osvrnuo ina Tuđmana:

“Tuđman je sigurno najuspješniji hrvatski političar u povijesti. Uspio je postići što nije nitko prije njega, a to jestvaranje samostalne Hrvatske. Tuđman je napravio ogroman uspjeh potiv situacije koja definitivno nije bio obećavajuća za stvaranje Hrvatske. Mnogi žele polagati pravo na njegovo nasljeđe. Njegove tekovine bile su jasne: Da, jaka Hrvatska, ali ne autistična Hrvatska i ne Hrvatska koja je izolirana. On je odmah naglasio da su cilj euroatlantske integracije jer je znao da ako smo van tog okvira, onda smo na vjetrometini i možemo postati plijen imperijalističkih tendencija”, kaže.

“Politika HDZ-a nakon Tuđmana nije bila bezgrešna, greške se uvijek događaju, ali ta jedna ključna matica koju predstavlja HDZ i danas može najbolje štititi interese Republike Hrvatske”.

