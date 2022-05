Podijeli:







Izvor: Pixsell/PIXSELL

Sociolog, docent Krešimir Krolo sa Sveučilišta u Zadru govorio je u Novom danu o funkcioniranju navijačkih skupina. Podsjetimo, u subotu navečer na autocesti A1 došlo je do sukoba pripadnika Torcide i policije u kojemu je policija upotrijebila i vatreno oružje kako bi odbila napad višestruko brojnijih napadača.

Krolo je proveo istraživanje koje je, kako kaže, pokazalo vrlo zanimljiva tumačenja funkcioniranja navijača. On smatra da događaj koji se u subotu navečer odigrao na autocesti A1 nije preveliko iznenađenje. Prema njegovim riječima, došlo je do niza propusta i događaji koji su uslijedili su bili “odgovor na pravila zbog kojih navijači Hajduka nisu imali previše prostora sudjelovati”.

“Došlo je do nerazumijevanja psihologije gomile kad je u pitanju organizacija. S jedne strane je frustracija. Važno je znati da ovo nije jedan incident i okidač nego je riječ o kontinuiranoj praksi koja se teško može racionalno obrazložiti”, kaže Krolo dodajući da zbog te prakse onda raste frustracija.

“Dovoljno je vidjeti različita iskustva navijača koji nemaju nikakvu drugu tendenciju nego da podržavaju svoj klub, a prolaze tu, ne mogu reći drugačije, nego torturu”, kaže.

Krolo se osvrnuo i na slučaj kad je skupina odraslih muškaraca, uoči utakmice Dinama i Hajduka u subotu, strgnula dres 9-godišnjem dječaku. Kaže kako je to bio “stvarno grozan incident”.

“Treba malo bolje ući u razumijevanje i logiku subkulturnih rituala, pogotovo kad su takve utakmice u pitanju. Ono što bih htio naglasiti, kad imate situaciju da niste na stadionu, nemate mogućnost obaviti elementarne ljudske stvari… Put do Splita je poprilično naporan pod pratnjom. Vi morate biti spremni da bi situacija mogla eskalirati. Oni koji su odgovorni su oni koji su osmislili ta pravila i provodili taj proces i nisu napravili dovoljno da deeskaliraju tu situaciju. Grozno što se sve to dogodilo, ali stvari sada treba rješavati od vrha prema dolje”, smatra Krolo.

“Navijački rituali su specifični i ako nema nekog otvorenog zazivanja rasne ili vjerske mržnje, treba dopustiti da se iskaže to što se iskaže, to su stvari koje spadaju u navijački folklor”, govori.

Na pitanje što su ključne frustracije navijača, Krolo kaže: “Treba postojati neka razina razumijevanja za osjećaj koji taj tretman izaziva kod navijača. Dok god to ne postoji, nećemo gledati deeskalaciju. Ovo što se sad dogodilo nije prča koja se dogodila odjednom. To je nagomilana frustracija koja se drugačijim pristupom mogla ventilirati.”

“Pokazala se nevjerojatna razina strpljenja. Ako bi prosječan građanin prolazio to sve skupa, davno bi to preraslo u neki puno vidljiviju frustraciju. Pozvao bih one koji dirigiraju pravila da promisle. Ulaziti s takvom razinom predrasuda i diskriminacijskog odnosa je protivno svemu što stoji u Ustavu ove države”, zaključuje.

