Sociolog: Apsurdno je da bi se zabranom cajki mogao promijeniti ukus publike

Gost Newsnighta bio je sociolog Sven Marcelić koji je komentirao odluku gradskih vlasti u Đurđevcu da zabrani puštanje cajki u ugostiteljskim objektima i na terasama za vrijeme Picokijade.

Sociolog kaže da je to nešto što se u Hrvatskoj ponavlja već neko vrijeme.

“Mi znamo da negdje 90-ih smo imali praktički embargo na ulazak glazbenika iz Srbije generalno, onda se taj fokus orijentirao na cajke. To je pokušaj utjecaja na javni prostor, mi ne možemo nikako utjecati na privatni prostor i ne možemo utjecati na to što se sluša po klubovima”, ističe.

Napominje da je cijela ta priča na neki način pokušaj da se “uspostave neke simboličke granice koje su dobrim dijelom srušene krajem devedesetih prema nultima”.

“I prema onome što nam ta publika pokazuje i sadržaj te glazbe se odmaknuo od nekih tradicionalno narodnih prema jednom gotovo pa zapadnom zvuku po produkciji. To je jedna vrlo komercijalna glazba u ovom trenutku”, kazao je Marcelić.

“Zabrana slušanja gotovo nemoguća”

Sociolog kaže da su bilo kakve zabrane slušanja turbofolka gotovo nemoguće.

“Jako puno se devedesetih koristio izraz turbo folk. Danas mi govorimo o nečemu što se zove turbo folk 2.0. Ono što je definitivno najveći pomak kada gledamo i sadržajno, ali i recepcijski, on je postao vrlo komercijalan. I to komercijalan na način na koji zapravo imitira svoje zapadne uzore. Vidi se da je to glazba koja je vrlo komercijalizirana i zna kako doći do publike”, pojašnjava.

Ističe da se ovako stanje što se tiče glazbe koja se najviše sluša često suprotstavlja nekim romantiziranim verzijama prethodnih perioda.

“Potpuno je apsurdno da će se zabranama i ograničavanjem pristupa uopće napraviti drugačijim ukus publike”, kazao je Marcelić.

