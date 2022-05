Smolić: Zastrašujuće je da su nađene nepravilnosti kod velikog broja ugostitelja

Podijeli:







Izvor: N1

Šef Ceha ugostitelja Joso Smolić za N1 Studio uživo komentirao je porezne nadzore i kontrole nakon kojih su brojni ugostitelji dobili porezna rješenja prema kojima na ime PDV-a duguju iznimno velike iznose.

Šef Ceha ugostitelja kaže da su za takve slučajeve saznali jučer iz medija.

“Čekamo kolege koji su dobili velika rješenja da dođu i da vidimo što možemo učiniti. Ako vidimo rješenja i ako naše službe utvrde da ima mogućnosti za korekcije. Koliko vidimo i čujemo iz medija, zastrašujeće je da su nađene nepravilnosti kod velikog broja ugostitelja. Mislim da moramo djelovati brzo i edukativno kako ne bismo došli u još veće probleme nego što smo sada”, rekao je Smolić.

Kaže da dosad nisu imali takvu vrstu porezne inspekcije.

“Ali cijene formiraju sami ugostitelji, isto kao i svi drugi poslovni subjekti. U tim cijenama se nalazi i njihova rentabilnost. Cijene u vrijeme pandemije 2020. i 2021. godine su bile različite. Ljudi su da bi održali poslovanje išli na najnižu maržu”, dodao je.

Rekao je i da zasad nema dokaza kako su porezni insprektori procjenjivali da su cijene bile preniske te da su na taj način ugostitelji iskazali manji PDV.

“Nisam dobio niti ja, niti naše službe takvo nešto da mogu to kazati, ali mislim da svi cijene formiramo kako mi sami mislimo da treba i da na to ne može nitko utjecati. Sigurno da cijene moramo formirati tako da imamo profit i možemo živjeti od toga”, rekao je Smolić.

Ne smatra ovo nekom vrstom poreznog udara.

“Vi ste sami kazali da je to po zakonu. Ono što je po zakonu je legitimno. Moramo se držati toga svi. Zakon je takav kakav je. Onaj koji ga sprovodi odlučuje kada, gdje i kako djeluje. Ne mogu vjerovati u to jer to bi bilo pogubno. Ne može se ići u jedan sektor namjerno ili selektivno pred sezonu da ga se uništi. Ne vjerujem u to”, kazao je Smolić.

Na pitanje kako trenutno stoji ugositeljski sektor, Smolić je odgovorio da su prošli tjedan imali sastanak uprave Ceha ugostitelja.

“Imamo veliki problem s energentima, posebno plinom. Jedan veliki dio priobalja nema instalirani plin, nego koristimo plin u bocama, a na njega nemamo subvencije. Mislim da bi trebali tu biti ravnopravni sa svima drugima”, upozorio je.

Kazao je i da moramo biti spremni i očekivati poskupljenja, ali da o tome odlučuje svaki poslovni subjekt za sebe.

“Sada cijene ne možemo planirati zbog svakodnevnim promjena cijene nabave”, pojasnio je.

Upitan o interesu turista, rekao je da su rezultati u prva četiri mjeseca na 80 posto u odnosu na rezultate iz 2019. godine.

“Ali veća je potrošnja u odnosu na 2019. Bitno je da kvaliteta prati cijenu, onda nećemo imati problema u turističkom sektoru”, dodao je.

O problemu radne snage kazao je da se s njim bore od 2017., ali da uvoz radne snage nije dugoročno rješenje.

“To se ne može riješiti samo uvozom radne snage. Na tome moramo poraditi svi, od obrazovanja do poslodavaca, ali to se ne može riješiti preko noći”, kazao je.

