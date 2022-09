“Smiješna pljuska premijeru da Mađari daju ostavku, a naši se drže za fotelje”

Podijeli:







Izvor: N1

Aktualne političke događaje tjedna za Točku na tjedan analizirali su Petra Maretić Žonja iz Večernjeg lista i Marko Špoljar iz Jutarnjeg lista.

U Saboru je održan sjednica Odbora za gospodarstvo, na kojemu je šef HERA-e, Danijel Žamboki podnosio izvješće o plinskom poslovanju u sklopu kojega se i dogodila pljačka Ine vrijedna milijardu kuna.

“Umjesto Žambokija je mogao biti i Tramboki. Nitko ni ne zna tko je taj čovjek, on će nakon ovoga vjerojatno biti smijenjen i to je to”, rekao je Špoljar, dodavši da je ta sjednica pokazala i svu besmislenost HERA-e.

Svedu se na skupljanja formalnih budalaština, kao da su poštanski ured, dodao je.

“Iz cijelog izlaganja je više nastalo upitnika nego odgovora, postavlja se pitanje regulira li itko u ovoj državi išta, a pogotovo tržište energenata, koje je vrlo osjetljivo”, rekao je Špoljar.

“Tko uopće misli da će javnost biti zadovoljna sa svim ovim odgovorima koje smo dobili? Ja ne vjerujem ni u kazneni postupak. To će sve otići u neki meandar, za pet ili sedam godina nećemo se ni sjećati što se dogodilo. To će biti već treći put ponovljeno suđenje, pitajboga gdje će to završiti, kao i ova gorda suđenja koja su počela za veleizdaje”, rekao je Špoljar.

MOL-ovi članovi uprave Ine već su ponudili svoje ostavke i MOL ih je prihvatio, a hrvatski članovi još nisu.

“Očito je bila priča da se čekaju otpremnine jer ako sami date ostavku, pitanje je imate li pravo na to ili ne. Smiješno je i velika pljuska premijeru da on zatraži smjenu kompletne uprave Ine, a da ostavku daju Mađari, a da se naših troje grčevito drže za te fotelje. Ministar Filipović je rekao da će, ako oni sami ne podnesu ostavke, biti smijenjeni u srijedu, a na pitanje što će biti s otpremninama, nije rekao što će biti, samo da po njemu te otpremnine ne bi trebali dobiti, ali nije rekao hoće li ili neće dobiti”, rekla je Maretić Žonja.

“Možda doista na kraju nitko neće biti kriv, ali imamo zakone i zna se kako idu procedure i kako bi se zapravo trebalo ponašati. Jasno je da su i HERA i Ministarstvo gospodarstva na stolu primali izvještaje o prodaji i kupnji plina, oni imaju te podatke i netko je trebao vidjeti taj nagli skok u zaradi. U županiji iz koje je otišlo 20.000 ljudi nitko nije primijetio tako veću količinu prodanog plina, kako je to moguće?”, rekla je Maretić Žonja.

“Da javnost nije doznala za nevjerojatne razmjere preprodaje plina, koja se dogodila samo zato što je netko imao nevjerojatnu financijsku korist, ovo je nevjerojatno da ti toliko dugo radiš na ovaj način i da toliko vremena prođe prije nego što nastane frka unutar kompanije i to u vremenu kad apsolutno svi traže plin, trebaju plin, kada cijene plina rastu nevjerojatnom razinom na svjetskim burzama i da toliko u toj kompaniji nije nikoga briga, ili je u igri više ljudi, da ti prodaješ taj plin kao da prodaješ mineralnu vodu, a ne krucijalni energent. MOL neće učiniti ništa, jer ako ovo bude zadnja kaznena mjera Plenkovićeve Vlade prema Ini da sanira štetu, a da su ovo učinili kad je Ćorić rekao da je plin kao i kapital da nema granica i da je MOL-ov, razumio sam što on nama želi poručiti, a sad je odjednom druga situacija”, rekao je Špoljar.