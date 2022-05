Slovenski liječnik uzvratio šefu Rebra: Zločesto je da se govori o eutanaziji!

Podijeli:







Izvor: N1 / Ivana Tomić

Ravnatelj KBC-a Zagreb, HDZ-ovac Ante Ćorušić i predsjednik slovenske drugostupanjske Komisije za rješavanje razvojnih abnormalnosti kod fetusa Adolf Lukanović na Hrvatskom radiju su sukobili mišljenja o slučaju Mirele Čavajde, trudnice kojoj hrvatski liječnici odbijaju napraviti prekid trudnoće iako beba ima veliki tumor na mozgu i vjerojatno će umrijeti.

Ćorušić je rekao kako je prema zakonu u RH prekid trudnoće dopušten trudnicama do 10. tjedna starosti ploda od začeća ili 12 tjedana od zadnje menstruacije. “U izuzetnim slučajevima pobačaj je dopušten i poslije, ako se radi o ugrozi života majke ili ako je čedo takvo da je njegov daljnji boravak u maternici nespojiv s kasnijim životom po rođenju – tada je pobačaj dopušten do 22. tjedna”, dodao je.

“S 22 tjedna to više nije pobačaj, to je prijevremeni porođaj”, rekao je Ćorušić. “Da smo na to pristali, pristali bi u principu na eutanaziju, na usmrćivanje djeteta koje ima tumor na mozgu, ali ipak s izgledima da i nakon porođaja taj tumor može biti liječen. Dijete u toj dobi je čovjek”, rekao je Ćorušić.

Ćorušić: Izgledi za oporavak su 30 posto

“Zauzeli smo čvrsti, znanstveno utemeljen stav da se u ovom trenutku radi o takvoj situaciji te gestacijske dobi, koja ima izglede za liječenje i oporavak sa šansom blizu 30 posto”, rekao je također.

Naveo je primjer slične situacije otprije oko godinu dana, kada je, kako je rekao, otkriven tumor kod djevojčice u utrobi majke u starosti od 32 tjedna gestacije. Djevojčica je porođena u Petrovoj s 33 tjedna trudnoće, operirana osmi dan po porođenju, primila kemoterapiju… “I danas, 14 mjeseci poslije, ona hoda, motorički nema deficita, sasvim uredno dijete u razvoju”, rekao je Ćorušić.

Lukanović: Ona ima pravo odlučiti o svom tijelu

Adolf Lukanović rekao je da nije etički u redu da se tragedija jedne žene zloupotrijebi za političko-društvene pregovore. “Ako je trudnoća više od 22 tjedna, postupak je takav da se radi feticid”, rekao je Lukanović.

Čudno mu je, rekao je, da se Čavajda nije odmah obratila Sloveniji.

“Ne želim da se tu stvara pregovaranje između nas liječnika”, rekao je Lukanović, dodajući da poštuje priziv savjesti, ali da se u javnom sektoru ne može dogoditi da ga imaju svi liječnici, a dolazi žena s molbom za prekid trudnoće koja je zakonski omogućena.

“Žena raspolaže svojim tijelom”, poručio je. “Slažem se tu s advokaticom gospođe Čavajda. Ona ima pravo da odlučuje o svom tijelu. I zločesto je da se govori o eutanaziji, eutanazija je nešto sasvim drugo i ne smije se upotrebljavati ove pregovore za političke bodove”, dodao je Lukanović.

Barić: Ovdje se radi o flagrantnom kršenju zakona

Za ustavnu stručnjakinju i predstojnicu Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci Sanju Barić nema dvojbi.

“Mi imamo jasan, točan, decidiran zakonski okvir koji je prošao provjeru ustavnosti. Ustavni sud je rekao svoje – mi živimo u sekularnoj državi, mi živimo u pravnoj državi. U pravnoj državi država mora poštivati svoje zakone. Ovdje se radi o flagrantnom kršenju zakona”, rekla je Barić.

Osudila je upotrebu riječi poput fetocida, djeteta i eutanazije kao namjerne manipulacije. Poručila je da će oni koji ne primjenjuju hrvatske zakone za to odgovarati. Barić je rekla da se Čavajdi još uvijek može pomoći u RH ako drugostupanjska komisija počne primjenjivati zakon.

“Ako ne, naravno, gospođa ima dogovorene termine u Sloveniji i, nažalost, ova teška situacija bit će razriješena onako kako je jedino ispravno razriješiti je, bilo u Hrvatskoj, bilo u Sloveniji”, rekla je Barić.

Orešković: U Hrvatskoj do sada nitko nije radio feticid

Slavko Orešković, predstojnik Klinike za ženske bolesti – koja je također odbila zahtjev za prekid trudnoće jer u konkretnom slučaju, kažu, više nije riječ o pobačaju, nego o porođaju – rekao je da se radi o uznapredovaloj trudnoći, te da dijete ima više od 1100 kg.

“Ja samo podsjećam da mi u Petrovoj porodimo preko 50 posto djece niske i vrlo niske porođajne težine iz cijele Hrvatske, odnosno, možemo reći, iz cijele ove regije”, rekao je Orešković.

“Ja u ovom slučaju ne mogu reći što će biti, međutim, ako se ono što se govori cijelo vrijeme, da se mora napraviti feticid (…) – to je ono što u Hrvatskoj do sada nije radio nitko i ja ne znam tko je taj tko bi to napravio”, rekao je također.

Dodao je da do sada nisu nikada imali zahtjev za feticid djeteta u maternici. Upitan o mišljenju Sanje Barić da je zakon jasan, odgovorio je:

“Ne znam ja je li to zakon. Lako je reći “Trebalo bi” i prepustiti da to netko drugi učini. Ja kao liječnik ne bih napravio to”, rekao je Orešković za Hrvatski radio.

