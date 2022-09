Slijedi li novo poskupljenje mnogima omiljene namirnice?

Podijeli:







Apel s Paga otišao je na adresu Vlade. Paški sirari, zajedno s malim mljekarima, od države traže smanjenje stope PDV-a na sir i ostale mliječne proizvode. S PDV-om od 25 posto koji je, tvrde, najviši u Europi, gube na konkurentnosti, a i pribojavaju se da će i sami, zbog porasta cijena sirovina, morati povećati cijenu sira.

PDV od 25 posto uteg je oko vrata paškim sirarima pa su odlučili dignuti glas. Kažu da ovako dalje ne ide.

“Nas taj PDV od 25 posto stavlja u vrlo nezavidan položaj i zapravo nepravedan položaj, zato što naši proizvodi zbog tako visoke stope PDV-a ne mogu konkurirati proizvodima iz drugih zemalja članica Europske unije”, rekla je predsjednica Udruge proizvođača Paškog sira Martina Pernar Škunca za Novu TV.

Jer, Hrvatska, u odnosu na druge europske zemlje, drži “porezni rekord”.

“Smiješno je to kad Talijan preko našeg web shopa naruči naš sir, njemu ispadne s dostavom jeftiniji sir kod njega u Italiji nego da dođe u Hrvatsku, pa ga kupi ovdje, zašto? Zato što je kod njih stopa 4, a kod nas 25 posto. To je ogromna razlika. To je baš smiješno”, smatra sirar iz Paga Šime Gligora.

PDV na sir najviši u Hrvatskoj

Smiješna nije usporedba s ostalim zemljama.

Primjerice, PDV na sir u susjednoj Sloveniji je 9,5 posto, u Njemačkoj sedam, u Francuskoj 5,5, a u Velikoj Britaniji i Irskoj 0 posto.

A cijene stočne hrane, mlijeka, električne energije… odletjele su u nebo. Na Paškoj sirani ugradili su i solarne panele radi štednje. No, od države sad nailaze, kažu, na zid nerazumijevanja.

“Ispada da mi proizvodimo luksuznu neku robu, ili nekakav duhan, ili alkoholna pića, nemoguće da imaš 25 posto stopu na hranu, pogotovo na mliječne proizvode. S obzirom da je mliječna industrija u stanju kakvom je”, smatra Gligora.

“Mi proizvodimo 50 posto potrebnog mlijeka, evo opet ću se usporedit sa Slovenijom koja je na 114 posto, dakle oni imaju skoro 15 posto viška. Ili Mađarska koja je na 91 posto, što je za Hrvatsku nedostižno”, objasnila je Pernar Škunca.

Sir nedostupan hrvatskim građanima?

A ostane li PDV na sir 25 posto, mogao bi i on postati nedostižan za džepove hrvatskih građana.

“Zasad su cijene korigirane minimalno, međutim ona famozna ‘tko zna što nas čeka ove zime’, pa nažalost, možda ćemo biti primorani povećati cijenu koja je i sad jako visoka”, dodaje.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković poručuje – PDV je već snižen na mlijeko, maslac, svježe proizvode… A sir?

“Razumijemo zahtjev Udruge mini mljekara, razumijemo potpuno, taj se zahtjev ponavlja, mi ćemo učiniti sve da smanjimo porez i na hranu i opću stopu poreza, na korist društva, u skladu s fiskalnim mogućnostima”, rekla je Vučković.

Dodaje – prava adresa za ovo pitanje je Ministarstvo financija. Ekipa Dnevnika Nove TV im je poslala upit, no odgovor nisu dobili.

