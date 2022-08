Kod Rijeke je došlo do slabog potresa.

Danas, 31. 8. 2022. u 12 sati i 41 minutu seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su su slab potres magnitude M 2.9 sjeverno od Rijeke blizu granice sa Slovenijom.

Intenzitet u epicentru procijenjen iz magnitude iznosio je III-IV (tri do četiri) stupnja EMS.

🔔#Earthquake (#potres) M2.9 occurred 17 km N of #Rijeka (#Croatia) 6 min ago (local time 12:41:31). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/jgTU2oPXNY

🖥https://t.co/TeAxOCa0RG pic.twitter.com/3N4lU9hKcf

— EMSC (@LastQuake) August 31, 2022