Školarci odavno u klupama, na televiziji i dalje program nastave na daljinu

Izvor: JEFF PACHOUD / AFP, Ilustracija

Svakog radnog dana od 8 do 12 sati na trećem programu HRT-a još uvijek se emitira televizijski program "Škola na Trećem" koji je bio ključan dio nastave na daljinu u vrijeme kad je pandemija uzimala danak.

Kako se stanje poboljšalo, tako su se i školarci vratili u školske klupe, no “Škola na Trećem” još uvijek se emitira. Iz HRT-a su za RTL rekli da će program ići do kraja školske godine, dakle do 21. lipnja 2022. godine.

“Tako je ranije odlučeno u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za odgoj i obrazovanje. Troškovi proizvodnje su zajednički, HRT plaća produkciju i tehničku uslugu, a Ministarstvo učitelje voditelje i učitelje stručne suradnike”, kažu iz javne televizije pa pojašnjavaju kako je trenutno na programu repriza “Škole na Trećem” i to zbog promjena u kurikulumu za četvrti razred.

Reprizirali su također i program snimljen u školskoj godini 2020./2021. godine.

Sve je komentiralo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

“Ako samo malo detaljnije pogledate vidjet ćete u gornjem desnom kutu oznaku R što znači da se radi o reprizi prošle godine snimljenih emisija. Nadalje, što se tiče plaćanja, HTV nikada nije naplaćivao emitiranje niti produkciju. Osim toga, jedna od temeljnih programskih obaveza HTV-a kao javnog servisa je upravo obrazovni program”, tvrde pa citiraju članak 9. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji koji kaže da javne usluge HRT-a u smislu ovoga Zakona sadrže programske obveze HRT-a koje ispunjavaju demokratske, socijalne i kulturne potrebe hrvatskog društva, jamče pluralizam, uključujući kulturnu i jezičnu raznolikost, piše RTL.

Nadalje, zakon govori i kako će u provedbi stavka 1. ovoga članka HRT osobito (…) proizvoditi i objavljivati programe namijenjene odgoju i obrazovanju djece, mladih i odraslih te znanstvene programe, zaključuju.

