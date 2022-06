Podijeli:







Izvor: Caleb Woods/ Unsplash

Suzana Rešetar i Lidija Blažević iz Udruge Sjena u Newsnightu su otkrile neke detalje sa sastanka sjednice saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport na kojoj su predstavile i saborskim zastupnicima i članovima Vlade incijativu za povećanje naknade za roditelje koji su na produljenom dopustu zbog poteškoća u razvoju djeteta.

Roditelji djece s poteškoćama u razvoju, kojih u Hrvatskoj ima manje od 6.000, već godinama traže povećanje naknade za roditelje koji su na produljenom dopustu zbog poteškoća u razvoju djeteta.

Kako su objasnile, traže povećanje naknade koja je 2.328 kuna i nije mijenjana godinama, na 4.000 kuna.

“G. Babić, zamjenik državne tajnice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, rekao je da trebamo shvatiti da postoji vrijeme za podizanje djece, nismo shvatile što nam je htio poručiti. Sami Zakon o potporama usmjeren je potpori roditeljstvu, a ne djeci. Doslovno nam je rekao da pošto se rade te izmjene, da je uvođenje tih izmjena ogroman fiskalni učinak za državni proračun. Trošak je uvođenje ovih mjera za 5.094 obitelji gdje jedan od roditelja koristi pravo na dopust, novaca nema. To je poruka dana – ako rodiš zdravo dijete, može sve, a ako rodiš bolesno dijete, ne može ništa”, rekla je Suzana Rešetar.

“Nećemo ga moliti da nas primi, osobno mislim da je to njegova dužnost, ovo je jedan od problema njegovog resora. Danas sam od zamjenika državne zamjenice doživjela da me pitao koliko ima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, rekla sam neku brojku oko pola milijuna s braniteljima i on je rekao da je to prevelika brojka za jednu državu i da oni doslovno otvore prozor i bacaju 200 milijuna kuna mjesečno. To je poruka ljudima s invaliditetom. Rekla sam da na tome treba poraditi, da imaju kvalitetno obrazovanje, podršku, da bi se mogli zaposliti i biti ravnopravni sudionici”, dodala je.

