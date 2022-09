Skandal trese šahovski svijet: Hrvatski velemajstor objasnio o čemu se radi

Podijeli:







Izvor: N1

Upravo traje turnir u kojem se dogodila situacija u kojoj je šah postao svjetska tema. Alojzije Janković, šahovski velemajstor i potpredsjednik Europskog udruženja šahista gostovao je u Novom danu i opisao što se događa.

Janković je rekao da su glavni protagonisti aktualne šahovske priče svjetski prvak, Magnus Carlsen i Hans Niemann, američki šahist koji ima 19 godina i koji je u zadnje dvije godine postigao strelovit uspjeh, a sve povezano s internetskim turnirima.

“On je u nekom trenutku najavio da će ući u svjetsku elitu, ali svojim je rezultatima pokazao da je blizu. Onda se pojavila kontroverza da je dobrim dijelom varao na turnirima. Neki su preuveličavali, ali on je na kraju priznao da je to učinio kao mali dječak. Magnus je od njega izgubio na jednom turniru i nakon toga napustio turnir. To je bio veliki šok za šahovski svijet, a sad je na turniru online došlo do partije između Magnusa i Niemanna i nakon samo jednog poteza, Magnus je napustio tu partiju”, rekao je Janković.

Dodao je da ovo nije prvi put da neki velemajstor napusti turnir u znak prosvjeda.

“Sad je šah u nekoj velikoj žiži, nema svjetskog medija koji nije pratio slučaj, komentatori… Nitko to nije očekivao, očekivali su da će Carlsen otkriti dokaze kako Niemann vara, ali nisu očekivali da će protestirati gubitkom partije”, rekao je Janković.

Opisao je i kako je došlo do održavanja online turnira.

“Prvo je bio taj turnir uživo u San Louisu i Niemann je u tome sudjelovao. Online turniri su se pojavili za vrijeme korone, gdje je Magnus sa svojom tvrtkom pokrenuo seriju turnira, kojoj je dodao lijepi nagradni fond. Nagrade obično iznose oko 400.000 eura, to ovisi. Magnus je čak organizirao i kriptoturnir, gdje su nagrade isplaćivane u kriptovalutama. Ti online turniri su njegov zaštitni znak”, rekao je Janković.

Opisao je i situaciju gdje je na jedan turnir pozvan i hrvatski velemajstor, Ivan Šarić, koji je u jednom meču pobijedio Carlsena, a drugi put je odigrao remi i da svijet to prati. “Čak je bio meč i na norveškoj olimpijadi, gdje je došla norveška premijerka i odigrala prvi potez, a u tom je meču Ivan pobijedio svjetskog prvaka. Carlsen cijeni Ivana, rekao je da mu je Zagreb jedan od najdražih svjetskih gradova. Nažalost, sad se nije uspio probiti u knockout fazu, koja kreće, a Carlsen je lako osvojio turnir ovim svojim potezom i vjerujem da će pobijediti. Zanima me što će se dogoditi ako se kasnije kroz turnir ponovno sretne s Niemannom”, rekao je Janković.

Opisujući Niemanna, Janković je rekao da treba prikupiti šahovsko iskustvo da bi se moglo igrati i napadački i mirno i strateški te da zbog toga sumnjaju u Niemanna i njegov uspjeh.

“Problem je što on do 16. ili 17. godine nije imao velike rezultate, tek kasnije radi veliki skok, na način da pobjeđuje Magnusa Carlsena, što nije uspijevalo puno svjetskih velemajstora. Niemann se rejtingom približio svjetskoj eliti. U Zagrebu je poznat tradicionalni turnir mira, na kojem igraju 5-6 hrvatskih velemajstora, uz 5-6 igrača koji se pozovu, ja sam dobio zadatak da se pozovu igrači koji bi privukli pažnju i padne mi na pamet Hans Niemann. Dobijem broj od prijatelja Ivana Sokolova i kaže da je Niemann jako dobar zato što će podcjenjivati hrvatske igrače, a ima dobar rejting. I u razgovoru mi on kaže da bi rado igrao, ali da se igra u isto vrijeme prvenstvo Amerike i pitao je postoji li šansa da igra za hrvatski klub i ja si mislim što bi bilo da je došao u Zagreb, koja bi to bila medijska atrakcija”, rekao je Janković.

“Što se tiče varanja, kroz povijest je poznata priča o drvenom stroju u kojem bi bio skriven šahovski majstor i govorio poteze, bilo je situacija gdje su šaptali poteze, koristili knjige, a s pojavom tehnologije, danas se najbolji svjetski igrač ne može boriti protiv mobitela”, rekao je Janković.

“U šahu postoje i live ploče, svaki potez koji odigramo ode u svijet. Puno je lakše kad netko ima pomoć, osobu koja može biti na udaljenoj lokaciji, a kada nema live prijenosa, onda ta osoba mora biti fizički u dvorani. Bio je poznati turnir kad su optužili treneri od Topalova, svjetskog prvaka, da pokazuju poteze gestama i mimikom, a ovo online je više vezano uz praćenje partija. Kako se to rješava? – Uveli su delay, nakon 15 minuta se puštaju potezi, onda javnost gleda, ali s odmakom 15 minuta. Postoje detektori metala, ne smijemo imati niti bilo kakav elektronski uređaj, kemijsku, sat, ništa. U zahodu su bili slučajevi kad su ljudi koristili u mobitele. Ja ne vjerujem u priče da je koristio određena javljanja kroz stražnjicu, ali mislim da je povezano s digitalnim pločama”, rekao je Janković o Neimannu.

Nije, kaže, čudno da se pojavio netko vrlo mlad i da igra vrhunski šah.

“Prije su se wunderkindi gledali kroz glazbu, matematiku i šah. Nije neobično da netko tako strelovito napreduje. Ali nitko nije prvo bio na srednjoj razini i onda odskočio. On je to napravio u doba korone, a postoji i analitika da je na turnirima u americi zarađivao rejting. Ja kad sam ga kontaktirao, on mi je rekao da živi u kuferu i da želi biti svjetska elita, ali on nema trenera, što je vrlo neobično, pa Magnus želi povezati cijelu priču i pokazati da je to sve dio smišljenog plana”, rekao je Janković.