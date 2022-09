Podijeli:







Sindikat strojovođa Hrvatske na konferenciji za novinare govorio je o tragediji kod Novske. Tvrde da signalizacija nije radila. HŽ tvrdi suprotno.

Tema su “dokazi o neispravnosti i nefunkcionalnosti sigurnosno-signalnih uređaja između kolodvora Okučani i Novska u vrijeme vožnje vlaka u kojem su poginule tri osobe, suprotno tvrdnjama člana Uprave HŽ Infrastrukture i inspektora Agencije za istraživanje nesreća”.

Na početku konferencije izrazili su sućut obiteljima poginulih.

“Moramo prvo izraziti sućut obiteljima poginulih i izraziti brzo ozdravljenje ovima koji su ozlijeđeni. Dosta izjava se pojavljuje u medijima koje ne prikazuju stvarno stanje onoga što je u hrvatskim željeznicama pogotovo kad je riječ o infrastrukturi”, rekao je Nenad Mrgan, predsjednik sindikata.

“Oko 3-4 kilometra oko Okučana postoji smanjena brzina zbog stanja infrastrukture. Znak koji upućuje strojovođu na smanjenu brzinu. Dabiste prošli pored žutog signala treba stisnuti jednu tipku, a da bi prošli pored crvenog imate vožnju po nalogu”, pojšanjava Dalibor Petković, dopredsjednik sindikata.

“Da su signali bili ispravni – teretni vlak je zaustavljen iz nekog razloga – putnički vlak izlazi na zeleno iz Okučana, prolazi vožnju, prolazi žuti signal, da preleti slučajno signal i crveno, kreće automatsko kočenje”, kazao je i nastavio:

“Ovo je neoborivi zapis što se dogodilo, a to je uređaj koji se nalazi u svakom vlaku. Stvarna situacija je ovakva: to je kvar signalizacije i to je registrirano na uređaju.”

“Teretni vlak izašao je na nalog iz Okučana jer već 6 dana ne radi signalizacija”, dodao je.

“Procedura kaže da ako vlak ide i prijeti nesreća, mora se isključiti napon, imali su vremena za to. Zašto nije pokrenuta procedura ‘zaustavite sve vlakove’? Zašto nije upućen poziv strojovođi RDU-om? Proći crveno 100 na sat je kao da dođete na semafor, s desne strane vidite šleper ali vi idete – to je suicid”, kazao je.

“Strojovođa je upravljao vlakom po proceduri ‘kolodvorski razmak’ jer je vozio 100 km na sat a dozvoljeno je 120 km na sat, posluživao je ‘vožnja po nalogu’. Zaštp je vlak otpremljen na prugu na kojoj se nalazi drugi vlak a svi su signali u kvaru”, kazao je pa dodao da policiji zamjera što nije našla nalog da strojovođa prođe na crveno. Tvrdi da je strojovođa imao nalog da prođe crveno.

“Strojovođa je bio naveden da vozi po kolodvorskom razmaku i da smije prolaziti crvene signale”, zaključio je.

Ističe da u Okučanima vlakovi već 5 dana izlaze i ulaze na crveno. “Strojovođa sigurno nije dva crvena prošao, a prometnik bi to vidio i tu sad policija treba odraditi svoj posao.”

Podsjetimo, do nesreće je došlo u petak oko 21.30 sati kada se putnički vlak zabio u teretni vlak koji je stajao na pruzi. Troje ljudi je poginulo, među kojima su kondukter i strojovođa, ali i 17-godišnjak. Ozlijeđeno je 12 osoba.

