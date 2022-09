Sindikat policije: Ne pristajemo na povećanje osnovice plaće manje od 8 posto

Podijeli:







Izvor: Luka Stanzl/PIXSELL

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić poručio je u petak uoči nastavka pregovora o povećanju osnovice plaća u državnim službama, kako ne može pristati na povećanje manje od osam posto, a očekuje da će Vladina ponuda biti zadovoljavajuća.

U izjavi novinarima rekao je kako očekuje da će sindikalni zahtjevi biti zadovoljeni te dodao da imaju iste zahtjeve kao i sindikati javnih službi. Vidjet ćemo što će nam ponuditi, pa ćemo raspraviti na našim tijelima i članstvom i vidjeti je li to zadovoljavajuće ili ne, dodao je.

vezana vijest Sindikati javnih službi traže povećanje osnovice od osam posto: Vlada ima novaca

Predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar rekao je kako smatraju da su njihova očekivanja realna, a da s Vladine strane drže da su visoka. Ne očekujemo da ćemo danas nešto riješiti, imamo argumente, ima ih i vjerojatno i Vlada, sučelit ćemo ih, vidjet ćemo što će biti, dodao je.

S obzirom na to da je sutra 1. listopada, ako ne postignemo dogovor, rok će se produžiti. Ne postigne li se dogovor i ako uđemo u spor, postoje neke procedure, no nadamo se da do toga neće doći, rekao je.

Upitan o Vladinoj ponudi sindikatima javnih službi za jednokratnom isplatom (inflatornog dodatka), Lončar je ocijenio da bi to bila “vrlo korektna stvar”, jer najviše trpe oni koji su na dnu “hranidbenog lanca”. Kao sindikati mislimo da bismo trebali biti solidarni, ali ne mogu jamčiti da će se to dogoditi. Razgovarat ćemo, vidjet ćemo što je ponuđeno, rekao je Lončar.

Napomenuo je kako očekuje da bi danas trebao biti potpisan pregovarački protokol.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.