Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Nada Lovrić bila je gošća Dnevnika N1. S njom je o temi usklađivanja plaća zaposlenih u prosvjeti razgovarala naša reporterka Vesela Šegvić.

Što se tiče postotka o kojem će pregovarati s Vladom, Lovrić je otkrila da se radi o dvoznamenkastom broju i da pregovaraju o 2022. i 2023. godini.

“Vlada mora biti spremna ozbiljno pregovarati. Ono što građani obično misle, teška su vremena kad uđemo u trgovine i vidimo velike postotke rasta cijena. Upravo s rastom cijena, raste i punjenje budžeta Republike Hrvatske. Realan rast, ne onaj uvjetovan inflacijom, je između 5 i 7 posto. Ako ikad ima novca u blagajni Republike Hrvatske, to je sada. Istovremeno zaposlenici javnih službi nikad nisu živjeli lošije, kao i ostali građani Republike Hrvatske”, rekla je.

Upitana traže li sindikata 10 ili 12 posto povećanja, rekla je da ne zna odakle novinari vade te brojeve i da to nisu brojevi kojima Sindikat raspolaže.

Lovrić je podsjetila da su 2009. godine u prosvjeti skidane plaće.

“I to pod pričom da ide kriza. Naše odricanje nije pomoglo državnom proračunu, nego smo 11 godina bili u krizi. Dodatnim urušavanje plaća javnih službi, Hrvatska neće izaći iz krize. Ovo je prilika da povećamo potrošnju, kako bismo zaustavili tu priču. I da bismo stali na mjesto. Ne može se smatrati ulaganje u školstvo, zdravstvo i socijalu troškom. To je minimum. Ako su u drugim državnim službama plaće rasle oko 10-ak posto, nama je plaća dosad rasla 2,3 posto na godišnjoj razini. Treba se sjesti i razmisliti. Pregovarači su dobri. Koja je volja Vlade i u kojem smjeru će se Vlada orijentirati? To ovisi o politici koju oni vodi. Uvijek smo svjesni kriznih vremena. Ali da imamo razumijevanja za sve i svašta, ne nemamo”, kazala je.

Lovrić kaže da nitko ne govori o povećanju plaće već usklađivanju.

“Ako imamo inflaciju 12,3 posto na godišnjoj razini, a ovamo ti se puni proračun i imaš jednu od boljih turističkih sezona, daj raspodijeli to”, istaknula je sindikalistica.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.