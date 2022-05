Šimonović: Univerzalna jurisdikcija u Srbiji nije u skladu s međunarodnim pravom

Podijeli:







Izvor: N1

Hrvatski veleposlanik pri UN-u Ivan Šimonović gostovao je u Točki na tjedan i komentirao, između ostalog, optužnicu koja je u Srbiji podignuta protiv hrvatskih pilota.

Komentirao je pitanje univerzalne jurisdikcije na koje se poziva Srbija.

“Univerzalna jurisdikcija, kako je definirana prema međunarodnom pravu nije sporna, ona je priznata u hrvatskom pravu i Hrvatska je prihvaća, međutim, u Srbiji se zakonom koji je na snagu stupio 2010. proširuje nadležnost Srbije, a da se ne ispune uvjeti za primjenu univerzalne jurisdikcije za sve države bivše Jugoslavije za razdoblje nakon 1. siječnja 1991. To je temeljeno na ideji kontinuiteta između SFRJ i Srbije, što bi značilo da Srbija ima privilegirani položaj u odnosu na SFRJ u odnosu na druge države članice i to nije u skladu s međunarodnim pravom, a pogotovo nije u skladu da se u tom zakonu ne spominju uvjeti koji se traže za primjenu univerzalne jurisdikcije. Da se ne vidi optužnica i njihovo utemeljenje, koje bi trebalo biti naznačeno u popratnom aktu, ako on bude poslan i ako optužnice budu potvrđene, teško je u pravnom smislu prosuđivati situaciju”, rekao je Šimonović.

