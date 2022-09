Podijeli:







Izvor: N1

Član vladajuće koalicije i predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika bio je gost N1 Studija uživo.

Osvrnuo se na informaciju da je Hrvoje Zekanović postao dio vladajuće koalicije.

“Ja mislim da se on već premišlja neko vrijeme i meni je to njegov očekivani politički potez. Meni je drago da ne ovisi parlamentarna većina isključivo o mom glasu jer onda imam poprilično umirovljenika, umirovljenici su ideološki dosta napaljeni. Ne razumiju da uz vlast možeš riješiti problem, a iz opozicije možeš samo lijepo pričati i nećeš ništa napraviti”, kazao je Hrelja.

Odgojen je, kaže, u duhu antifašizma u crvenoj Istri.

“To je dio mog svjetonazora, ali na neki način želim imati rezultat. Za mene je politika mjerljiva djelatnost. Puno priče ne donosi ni pune tanjure ni pune novčanike. Po meni treba tražiti rješenja”, ističe.

Rekao je da je spreman na tolerantan pristup sa svima, osim ako to nije protiv njegovih generalnih uvjerenja. Na kritike da je žetončić, odgovara:

“Sve radim javno, podržao sam Vladu Andreja Plenkovića iz razloga da riješimo dvije godine ranije izmjene i dopune Zakona o mirovinskog osiguranja u dijelu obiteljskih mirovina. To je rješenje za otprilike 300 tisuća korisnika obiteljskim mirovina. To je vrijedno svakog rizika i svakog komentara. Kad je nešto realiziranom, onda je to realizirano. Bit će manje siromaštva. Nećemo riješiti sve probleme, ali puno toga ćemo riješiti”.

